https://ria.ru/20231003/evropa-1900094166.html

Мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине, заявил Сийярто

Мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.10.2023

Мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине, заявил Сийярто

Мир не понимает, почему Европа использует двойные стандарты по отношению к украинскому конфликту и другим горячим точкам на планете, заявил министр иностранных... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:32

2023-10-03T08:32

2023-10-03T09:38

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украина

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петер сийярто

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 3 окт — РИА Новости. Мир не понимает, почему Европа использует двойные стандарты по отношению к украинскому конфликту и другим горячим точкам на планете, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. "Могу сказать, что мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают. Они не понимают, например, как может быть, что, когда война идет не в Европе, Евросоюз, глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством, призывает стороны к миру, выступает за переговоры и немедленное прекращение насилия. Однако когда война идет в Европе, Евросоюз разжигает конфликт и поставляет оружие, а любого, кто говорит о мире, немедленно клеймит", — сказал Сийярто. По его словам, в мире не понимают, "зачем Европа сделала конфликт глобальным" и почему расплачиваться за него должны жители Азии, Латинской Америки и Африки "из-за стремительного роста инфляции, высоких цен на энергию или нестабильного продовольственного снабжения". Сийярто добавил, что к позиции Венгрии за пределами Европы относятся "с большим уважением", что он не раз испытал в ходе Генассамблеи ООН. Ранее он рассказал, что на заседаниях глав МИД ЕС многие его коллеги в частных беседах также выражают поддержку венгерской позиции, и призвал не верить либеральным медиа, которые навязывают миру точку трансатлантического региона относительно конфликта на Украине. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20231002/peregovory-1900073795.html

https://ria.ru/20231002/chlenstvo-1900034866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, украина, венгрия, петер сийярто, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз