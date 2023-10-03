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Мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.10.2023
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08:32 03.10.2023 (обновлено: 09:38 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/evropa-1900094166.html
Мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине, заявил Сийярто
Мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.10.2023
Мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине, заявил Сийярто
Мир не понимает, почему Европа использует двойные стандарты по отношению к украинскому конфликту и другим горячим точкам на планете, заявил министр иностранных... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:32
2023-10-03T09:38
в мире
европа
украина
венгрия
петер сийярто
генеральная ассамблея оон
оон
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 3 окт — РИА Новости. Мир не понимает, почему Европа использует двойные стандарты по отношению к украинскому конфликту и другим горячим точкам на планете, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. "Могу сказать, что мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают. Они не понимают, например, как может быть, что, когда война идет не в Европе, Евросоюз, глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством, призывает стороны к миру, выступает за переговоры и немедленное прекращение насилия. Однако когда война идет в Европе, Евросоюз разжигает конфликт и поставляет оружие, а любого, кто говорит о мире, немедленно клеймит", — сказал Сийярто. По его словам, в мире не понимают, "зачем Европа сделала конфликт глобальным" и почему расплачиваться за него должны жители Азии, Латинской Америки и Африки "из-за стремительного роста инфляции, высоких цен на энергию или нестабильного продовольственного снабжения". Сийярто добавил, что к позиции Венгрии за пределами Европы относятся "с большим уважением", что он не раз испытал в ходе Генассамблеи ООН. Ранее он рассказал, что на заседаниях глав МИД ЕС многие его коллеги в частных беседах также выражают поддержку венгерской позиции, и призвал не верить либеральным медиа, которые навязывают миру точку трансатлантического региона относительно конфликта на Украине. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20231002/peregovory-1900073795.html
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в мире, европа, украина, венгрия, петер сийярто, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Евросоюз
Мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии: мир не понимает и не разделяет позиции Европы по Украине

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 окт — РИА Новости. Мир не понимает, почему Европа использует двойные стандарты по отношению к украинскому конфликту и другим горячим точкам на планете, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet.
"Могу сказать, что мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают. Они не понимают, например, как может быть, что, когда война идет не в Европе, Евросоюз, глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством, призывает стороны к миру, выступает за переговоры и немедленное прекращение насилия. Однако когда война идет в Европе, Евросоюз разжигает конфликт и поставляет оружие, а любого, кто говорит о мире, немедленно клеймит", — сказал Сийярто.
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По его словам, в мире не понимают, "зачем Европа сделала конфликт глобальным" и почему расплачиваться за него должны жители Азии, Латинской Америки и Африки "из-за стремительного роста инфляции, высоких цен на энергию или нестабильного продовольственного снабжения".
Сийярто добавил, что к позиции Венгрии за пределами Европы относятся "с большим уважением", что он не раз испытал в ходе Генассамблеи ООН.
Ранее он рассказал, что на заседаниях глав МИД ЕС многие его коллеги в частных беседах также выражают поддержку венгерской позиции, и призвал не верить либеральным медиа, которые навязывают миру точку трансатлантического региона относительно конфликта на Украине.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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В миреЕвропаУкраинаВенгрияПетер СийяртоГенеральная Ассамблея ООНООНЕвросоюз
 
 
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