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"Атлантика в шоке": Европа попала в тупик из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:06 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/evropa-1900082271.html
"Атлантика в шоке": Европа попала в тупик из-за Украины
"Атлантика в шоке": Европа попала в тупик из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2023
"Атлантика в шоке": Европа попала в тупик из-за Украины
Угроза прекращения поддержки Украины со стороны США ставит под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за ее проблем в экономике и слабости оборонной... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T03:06
2023-10-03T03:06
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
европа
джо байден
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Угроза прекращения поддержки Украины со стороны США ставит под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за ее проблем в экономике и слабости оборонной промышленности, об этом пишет газета Wall Street Journal."Европейские лидеры встают перед вопросом, которого они надеялись избежать: если США откажутся от ведущей роли в поддержке Украины, смогут ли они (европейские страны. — Прим. ред.) восполнить этот пробел? &lt;…&gt; Решение США вызвало волну шока по всей Атлантике", — говорится в материале.В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.Как пишет издание, даже том случае, если Европа решит взять на себя главную роль в поддержке Украины, способность наращивать военную и экономическую помощь вместо США у европейских стран сильно ограничена не только из-за экономической стагнации, высокой инфляции и бюджетных ограничений, но также из-за ослабленной за последние годы оборонной промышленности."Самым большим препятствием для способности Европы заменить США может стать слабость ее оборонной промышленности &lt;…&gt;. Производство оружия значительно сократилось после окончания холодной войны из-за многолетних низких военных расходов европейских правительств. Производство основных видов вооружений, таких как танки, самолеты и подводные лодки, также требует много времени", — отмечается в статье.
https://ria.ru/20231002/peregovory-1900073795.html
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900078780.html
сша
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в мире, сша, украина, европа, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Джо Байден
"Атлантика в шоке": Европа попала в тупик из-за Украины

WSJ: страны Европы не уверены в способности помогать Украине без США

© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
Отражение мужчины на фоне флага ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Угроза прекращения поддержки Украины со стороны США ставит под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за ее проблем в экономике и слабости оборонной промышленности, об этом пишет газета Wall Street Journal.
"Европейские лидеры встают перед вопросом, которого они надеялись избежать: если США откажутся от ведущей роли в поддержке Украины, смогут ли они (европейские страны. — Прим. ред.) восполнить этот пробел? <…> Решение США вызвало волну шока по всей Атлантике", — говорится в материале.
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Вчера, 23:54
В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Как пишет издание, даже том случае, если Европа решит взять на себя главную роль в поддержке Украины, способность наращивать военную и экономическую помощь вместо США у европейских стран сильно ограничена не только из-за экономической стагнации, высокой инфляции и бюджетных ограничений, но также из-за ослабленной за последние годы оборонной промышленности.
"Самым большим препятствием для способности Европы заменить США может стать слабость ее оборонной промышленности <…>. Производство оружия значительно сократилось после окончания холодной войны из-за многолетних низких военных расходов европейских правительств. Производство основных видов вооружений, таких как танки, самолеты и подводные лодки, также требует много времени", — отмечается в статье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЕвропаДжо Байден
 
 
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