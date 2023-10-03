https://ria.ru/20231003/evropa-1900082271.html

"Атлантика в шоке": Европа попала в тупик из-за Украины

"Атлантика в шоке": Европа попала в тупик из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2023

"Атлантика в шоке": Европа попала в тупик из-за Украины

Угроза прекращения поддержки Украины со стороны США ставит под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за ее проблем в экономике и слабости оборонной... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T03:06

2023-10-03T03:06

2023-10-03T03:06

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

европа

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f75cbafdb2b3510c1c7cc8a25295b2.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Угроза прекращения поддержки Украины со стороны США ставит под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за ее проблем в экономике и слабости оборонной промышленности, об этом пишет газета Wall Street Journal."Европейские лидеры встают перед вопросом, которого они надеялись избежать: если США откажутся от ведущей роли в поддержке Украины, смогут ли они (европейские страны. — Прим. ред.) восполнить этот пробел? <…> Решение США вызвало волну шока по всей Атлантике", — говорится в материале.В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.Как пишет издание, даже том случае, если Европа решит взять на себя главную роль в поддержке Украины, способность наращивать военную и экономическую помощь вместо США у европейских стран сильно ограничена не только из-за экономической стагнации, высокой инфляции и бюджетных ограничений, но также из-за ослабленной за последние годы оборонной промышленности."Самым большим препятствием для способности Европы заменить США может стать слабость ее оборонной промышленности <…>. Производство оружия значительно сократилось после окончания холодной войны из-за многолетних низких военных расходов европейских правительств. Производство основных видов вооружений, таких как танки, самолеты и подводные лодки, также требует много времени", — отмечается в статье.

https://ria.ru/20231002/peregovory-1900073795.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900078780.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, европа, джо байден