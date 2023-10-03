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США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
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08:58 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/erhfbyf-1900095019.html
США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе, пишут СМИ
США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе, пишут СМИ
США объявят о предоставлении очередного пакета помощи Украине на этой неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:58
2023-10-03T08:58
в мире
украина
россия
сша
карин жан-пьер
сергей лавров
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. США объявят о предоставлении очередного пакета помощи Украине на этой неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что международная поддержка Украины будет долгой, а США скоро объявят о новом пакете помощи Киеву. "Новый пакет помощи поступит (будет объявлен – ред.) на этой неделе", - пишет издание. При этом Politico не приводит никаких деталей касательно содержания нового пакета помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html
https://ria.ru/20231002/pomosch-1900067203.html
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в мире, украина, россия, сша, карин жан-пьер, сергей лавров, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Карин Жан-Пьер, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков
США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе, пишут СМИ

Politico: США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney LeeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. США объявят о предоставлении очередного пакета помощи Украине на этой неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что международная поддержка Украины будет долгой, а США скоро объявят о новом пакете помощи Киеву.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь
Вчера, 04:05
"Новый пакет помощи поступит (будет объявлен – ред.) на этой неделе", - пишет издание.
При этом Politico не приводит никаких деталей касательно содержания нового пакета помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США заявили, что располагают еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине
2 октября, 22:33
 
В миреУкраинаРоссияСШАКарин Жан-ПьерСергей ЛавровНАТОДмитрий Песков
 
 
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