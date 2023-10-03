https://ria.ru/20231003/erhfbyf-1900095019.html

США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе, пишут СМИ

США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

США объявят об очередном пакете помощи Украине на этой неделе, пишут СМИ

США объявят о предоставлении очередного пакета помощи Украине на этой неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:58

2023-10-03T08:58

2023-10-03T08:58

в мире

украина

россия

сша

карин жан-пьер

сергей лавров

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. США объявят о предоставлении очередного пакета помощи Украине на этой неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что международная поддержка Украины будет долгой, а США скоро объявят о новом пакете помощи Киеву. "Новый пакет помощи поступит (будет объявлен – ред.) на этой неделе", - пишет издание. При этом Politico не приводит никаких деталей касательно содержания нового пакета помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html

https://ria.ru/20231002/pomosch-1900067203.html

украина

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, карин жан-пьер, сергей лавров, нато, дмитрий песков