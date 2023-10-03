https://ria.ru/20231003/dtp-1900137901.html

На Аляске в ДТП погибли американские военные

На Аляске в ДТП погибли американские военные - РИА Новости, 03.10.2023

На Аляске в ДТП погибли американские военные

Двое американских военнослужащих погибли и более десяти пострадали в дорожно-транспортном происшествии на Аляске, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:24

2023-10-03T12:24

2023-10-03T12:24

аляска

в мире

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Двое американских военнослужащих погибли и более десяти пострадали в дорожно-транспортном происшествии на Аляске, сообщает газета New York Times со ссылкой на базирующиеся в штате американские вооруженные силы. "Двое солдат вооруженных сил США погибли и еще 12 пострадали в понедельник после того, как военный автомобиль перевернулся по дороге на учения на Аляске", - пишет газета со ссылкой на 11-ю воздушно-десантную дивизию. Отмечается, что водитель армейского автомобиля, предназначенного для транспортировки солдат, не справился с управлением на проселочной дороге, в результате чего машина перевернулась. В автомобиле находилось 17 солдат 11-й воздушно-десантной дивизии. Пострадавшие были эвакуированы наземными и воздушными средствами, двое – с тяжелыми ранениями. Будет проведено расследование для выяснения причины аварии, указывает издание.

https://ria.ru/20230827/vertolet-1892478835.html

аляска

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аляска, в мире, вооруженные силы сша