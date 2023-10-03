https://ria.ru/20231003/diplomatiya-1900089127.html
СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
Индия потребовала, чтобы Канада отозвала к 10 октября около 40 дипломатов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:47
2023-10-03T06:47
2023-10-03T15:45
индия
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оттава
джастин трюдо
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Индия потребовала, чтобы Канада отозвала к 10 октября около 40 дипломатов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября", — говорится в сообщении газеты.По словам одного из собеседников, Индия пригрозила лишить дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся после указанной даты.Один из источников уточнил, что в Индии работают 62 канадских дипломата, Нью-Дели добивается отзыва 41 из них.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, которого неизвестные застрелили в июне на парковке храма. Вскоре после заявления Трюдо Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии.В ответ на высылку своего дипломата власти Индии объявили об аналогичной ответной мере, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней, а МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" и ухудшающейся ситуацией с безопасностью.
https://ria.ru/20230919/peregovory-1897134078.html
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индия, канада, оттава, джастин трюдо, в мире
Индия, Канада, Оттава, Джастин Трюдо, В мире
СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
FT: Индия потребовала, чтобы Канада к 10 октября отозвала около 40 дипломатов