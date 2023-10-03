https://ria.ru/20231003/defektolog-1900165339.html

В Москве стартовал финал конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023"

В Москве стартовал финал конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023" - РИА Новости, 03.10.2023

В Москве стартовал финал конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023"

В Год педагога и наставника в Москве на площадке Института коррекционной педагогики состоялось торжественное открытие заключительного этапа VI Всероссийского... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:46

2023-10-03T13:46

2023-10-03T13:46

год педагога и наставника

сергей кравцов

социальный навигатор

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Год педагога и наставника в Москве на площадке Института коррекционной педагогики состоялось торжественное открытие заключительного этапа VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2023". В финальных испытаниях принимают участие 20 педагогов. Победители будут определены в двух номинациях: "Дефектолог года" и "Логопед года". Учредитель конкурса – Минпросвещения России.Приветствие участникам VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2023" направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Этот конкурс отличает особая атмосфера, в которой нет соперничества, но есть стремление улучшить свои навыки и помочь как можно большему количеству ребят, нуждающихся в вашей поддержке. Участие в соревновании – важный шаг на пути раскрытия вашего творческого потенциала, уникальная возможность обмена знаниями и практиками. Это незабываемый и очень важный этап в профессиональной деятельности учителя", – подчеркнул Сергей Кравцов.Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская отметила, что конкурс "Учитель-дефектолог России – 2023" проходит в рамках Большой учительской недели."Потенциал конкурса неисчерпаем: сегодня в системе образования Российской Федерации трудятся 57 373 учителя-логопеда и 15 015 учителей-дефектологов. И каждый из них имеет возможность принять участие в конкурсе и повысить свой профессиональный уровень. Ваша работа нацелена на то, чтобы каждый ребенок, имеющий трудности в развитии, мог получить профессиональную опору и стать достойным гражданином нашей страны", – подчеркнула Лариса Фальковская.3 октября для финалистов пройдут два конкурсных испытания. В рамках круглого стола "Актуальные практики работы учителя-дефектолога на уроках с обучающимися с ОВЗ" состоится первое конкурсное испытание "Кейс-метод в специальном (дефектологическом) образовании". Затем конкурсантов ждет испытание "Мастер-класс".Завершающее конкурсное испытание "Открытое групповое занятие/урок с обучающимися с ОВЗ" состоится 4 октября.По итогам работы двух конкурсных дней будут определены победители и лауреаты конкурса.Абсолютных победителей конкурса в номинациях "Дефектолог года" и "Логопед года" наградят 5 октября в Государственном Кремлевском дворце в рамках торжественного концерта в честь Дня учителя и церемонии награждения победителей всероссийских профессиональных конкурсов.Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России" направлен на повышение профессионального уровня и наиболее полную реализацию творческого потенциала дефектологов и логопедов. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Институт коррекционной педагогики.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель", а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кравцов, социальный навигатор