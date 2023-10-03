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Кадыров поблагодарил Шойгу за лестную оценку роли Чечни в спецоперации - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/chechnya-1900202256.html
Кадыров поблагодарил Шойгу за лестную оценку роли Чечни в спецоперации
Кадыров поблагодарил Шойгу за лестную оценку роли Чечни в спецоперации - РИА Новости, 03.10.2023
Кадыров поблагодарил Шойгу за лестную оценку роли Чечни в спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за особую оценку участия региона в спецоперации на Украине и... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:14
2023-10-03T16:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 3 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за особую оценку участия региона в спецоперации на Украине и назвал ее авансом. "Уважаемый Сергей Кужугетович, большое спасибо! Ваша оценка для нас очень важна, и она многого стоит. Очень приятно, когда руководство министерства обороны РФ видит и высоко ценит нашу работу, направленную на достижение нашей общей цели. Мы и дальше продолжим делать всё от нас зависящее в интересах нашей страны. Постараемся оправдать столь важную для нас оценку, которую мы воспринимаем авансом", - написал Кадыров. Он отметил, что Чечня еще не раз громко заявит о себе большими достижениями в зоне проведения СВО. Кадыров выразил уверенность, что "все самое главное впереди", и напомнил, что после объявления частичной мобилизации в России в Чечне ее досрочно выполнили. "Сформировали три мотострелковых полка и три батальона "Ахмат" МО РФ. Эти подразделения сейчас героически отстаивают интересы нашего государства, надёжно противостоят агрессии НАТО на российские территории. На каждом участке, подконтрольном нашим бойцам, нет ни одного сантиметра, отданного врагу", — добавил Кадыров.
https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899199642.html
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безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров поблагодарил Шойгу за лестную оценку роли Чечни в спецоперации

Кадыров: высокая оценка Шойгу вклада Чечни в спецоперацию многого стоит

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за особую оценку участия региона в спецоперации на Украине и назвал ее авансом.
"Уважаемый Сергей Кужугетович, большое спасибо! Ваша оценка для нас очень важна, и она многого стоит. Очень приятно, когда руководство министерства обороны РФ видит и высоко ценит нашу работу, направленную на достижение нашей общей цели. Мы и дальше продолжим делать всё от нас зависящее в интересах нашей страны. Постараемся оправдать столь важную для нас оценку, которую мы воспринимаем авансом", - написал Кадыров.
Он отметил, что Чечня еще не раз громко заявит о себе большими достижениями в зоне проведения СВО. Кадыров выразил уверенность, что "все самое главное впереди", и напомнил, что после объявления частичной мобилизации в России в Чечне ее досрочно выполнили.
"Сформировали три мотострелковых полка и три батальона "Ахмат" МО РФ. Эти подразделения сейчас героически отстаивают интересы нашего государства, надёжно противостоят агрессии НАТО на российские территории. На каждом участке, подконтрольном нашим бойцам, нет ни одного сантиметра, отданного врагу", — добавил Кадыров.
Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Сергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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