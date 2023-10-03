https://ria.ru/20231003/chechnya-1900202256.html

Кадыров поблагодарил Шойгу за лестную оценку роли Чечни в спецоперации

Кадыров поблагодарил Шойгу за лестную оценку роли Чечни в спецоперации - РИА Новости, 03.10.2023

Кадыров поблагодарил Шойгу за лестную оценку роли Чечни в спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за особую оценку участия региона в спецоперации на Украине и... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:14

2023-10-03T16:14

2023-10-03T16:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 3 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за особую оценку участия региона в спецоперации на Украине и назвал ее авансом. "Уважаемый Сергей Кужугетович, большое спасибо! Ваша оценка для нас очень важна, и она многого стоит. Очень приятно, когда руководство министерства обороны РФ видит и высоко ценит нашу работу, направленную на достижение нашей общей цели. Мы и дальше продолжим делать всё от нас зависящее в интересах нашей страны. Постараемся оправдать столь важную для нас оценку, которую мы воспринимаем авансом", - написал Кадыров. Он отметил, что Чечня еще не раз громко заявит о себе большими достижениями в зоне проведения СВО. Кадыров выразил уверенность, что "все самое главное впереди", и напомнил, что после объявления частичной мобилизации в России в Чечне ее досрочно выполнили. "Сформировали три мотострелковых полка и три батальона "Ахмат" МО РФ. Эти подразделения сейчас героически отстаивают интересы нашего государства, надёжно противостоят агрессии НАТО на российские территории. На каждом участке, подконтрольном нашим бойцам, нет ни одного сантиметра, отданного врагу", — добавил Кадыров.

https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899199642.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), сергей шойгу, ситуация в днр и лнр