https://ria.ru/20231003/boyko-velikiy-1900118941.html

Основатель холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату

Основатель холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату - РИА Новости, 03.10.2023

Основатель холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату

Черемушкинский суд Москвы проговорил к 6,5 годам колонии основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 миллионов... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:16

2023-10-03T11:16

2023-10-03T17:15

василий бойко-великий

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы проговорил к 6,5 годам колонии основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Валерия Боднарь. В ходе прений прокурор просил наказать предпринимателя сроком в девять лет.Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального. Кроме того, с фигурантов дела в счет возмещения ущерба в пользу Агентства по страхованию вкладов взыскали более 100 миллионов рублей.Бойко-Великого и его подельников — гендиректора ростовского банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова, акционера банка Татьяну Макаренко, главбуха Марию Антонову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина — судили по делу о хищении денег у банка "Кредит Экспресс". Заседания — а их было около 100 — проходили с лета 2021 года.Установлено, что с 2013 по 2018 год злоумышленники с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 миллионов рублей. Дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве. Ципинова получила четыре года колонии.Бойко-Великий в мае 2021 года был переведен из СИЗО, где находился почти два года, под домашний арест. Бизнесмен известен прежде всего как "православный меценат" и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей органических продуктов.В январе этого года Арбитражный суд Москвы признал Бойко-Великого банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Дело о банкротстве было возбуждено в ноябре 2021 года. За время наблюдения в реестр требований кредиторов должника было включено единственное крупное требование — от обанкротившегося "Кредит Экспресса" в лице Агентства по страхованию вкладов в размере около 40 миллионов рублей. По данным из ЕГРЮЛ, компании Бойко-Великого "Вашъ финансовый попечитель" принадлежит 10% банка.

https://ria.ru/20230919/korischenko-1897241337.html

https://ria.ru/20230208/arest-1850546834.html

https://ria.ru/20230817/prigovor-1890687091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

василий бойко-великий, происшествия, москва, россия