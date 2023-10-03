Рейтинг@Mail.ru
Основатель холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 03.10.2023 (обновлено: 17:15 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/boyko-velikiy-1900118941.html
Основатель холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату
Основатель холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату - РИА Новости, 03.10.2023
Основатель холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату
Черемушкинский суд Москвы проговорил к 6,5 годам колонии основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 миллионов... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:16
2023-10-03T17:15
василий бойко-великий
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/95/1555759550_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_b7ef7d139a4e717d59cfe1c587e8b996.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы проговорил к 6,5 годам колонии основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Валерия Боднарь. В ходе прений прокурор просил наказать предпринимателя сроком в девять лет.Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального. Кроме того, с фигурантов дела в счет возмещения ущерба в пользу Агентства по страхованию вкладов взыскали более 100 миллионов рублей.Бойко-Великого и его подельников — гендиректора ростовского банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова, акционера банка Татьяну Макаренко, главбуха Марию Антонову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина — судили по делу о хищении денег у банка "Кредит Экспресс". Заседания — а их было около 100 — проходили с лета 2021 года.Установлено, что с 2013 по 2018 год злоумышленники с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 миллионов рублей. Дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве. Ципинова получила четыре года колонии.Бойко-Великий в мае 2021 года был переведен из СИЗО, где находился почти два года, под домашний арест. Бизнесмен известен прежде всего как "православный меценат" и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей органических продуктов.В январе этого года Арбитражный суд Москвы признал Бойко-Великого банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Дело о банкротстве было возбуждено в ноябре 2021 года. За время наблюдения в реестр требований кредиторов должника было включено единственное крупное требование — от обанкротившегося "Кредит Экспресса" в лице Агентства по страхованию вкладов в размере около 40 миллионов рублей. По данным из ЕГРЮЛ, компании Бойко-Великого "Вашъ финансовый попечитель" принадлежит 10% банка.
https://ria.ru/20230919/korischenko-1897241337.html
https://ria.ru/20230208/arest-1850546834.html
https://ria.ru/20230817/prigovor-1890687091.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/95/1555759550_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_45e8fcdeb62a6dbabe0668c7253bb7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий бойко-великий, происшествия, москва, россия
Василий Бойко-Великий, Происшествия, Москва, Россия
Основатель холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату

Суд приговорил создателя "Русского молока" Бойко-Великого к 6,5 года за растрату

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы проговорил к 6,5 годам колонии основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Валерия Боднарь.
В ходе прений прокурор просил наказать предпринимателя сроком в девять лет.
Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального. Кроме того, с фигурантов дела в счет возмещения ущерба в пользу Агентства по страхованию вкладов взыскали более 100 миллионов рублей.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Суд приговорил экс-зампреда ЦБ Корищенко к семи годам колонии
19 сентября, 14:07
Бойко-Великого и его подельников — гендиректора ростовского банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова, акционера банка Татьяну Макаренко, главбуха Марию Антонову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина — судили по делу о хищении денег у банка "Кредит Экспресс". Заседания — а их было около 100 — проходили с лета 2021 года.
Установлено, что с 2013 по 2018 год злоумышленники с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 миллионов рублей. Дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве. Ципинова получила четыре года колонии.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Суд заочно арестовал президента банка "Метрополь" Котюжанского
8 февраля, 14:02
Бойко-Великий в мае 2021 года был переведен из СИЗО, где находился почти два года, под домашний арест. Бизнесмен известен прежде всего как "православный меценат" и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей органических продуктов.
В январе этого года Арбитражный суд Москвы признал Бойко-Великого банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Дело о банкротстве было возбуждено в ноябре 2021 года. За время наблюдения в реестр требований кредиторов должника было включено единственное крупное требование — от обанкротившегося "Кредит Экспресса" в лице Агентства по страхованию вкладов в размере около 40 миллионов рублей. По данным из ЕГРЮЛ, компании Бойко-Великого "Вашъ финансовый попечитель" принадлежит 10% банка.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Суд дал срок четырем участникам ОПГ, обманувшим дольщиков в Подмосковье
17 августа, 18:20
 
Василий Бойко-ВеликийПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала