https://ria.ru/20231003/blekauty-1900299591.html
В Киеве подготовили план на случай блэкаутов
В Киеве подготовили план на случай блэкаутов - РИА Новости, 03.10.2023
В Киеве подготовили план на случай блэкаутов
Министерство внутренних дел Украины утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил украинский министр МВД Игорь Клименко в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:07
2023-10-03T22:07
2023-10-03T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
игорь клименко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил украинский министр МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале."В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период. <...> Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии", — написал Клименко.Он отметил, что МВД видит своей функцией не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости". Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук 16 сентября заявляла, что блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по стране уже подготовлены. Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, отключения возможны при повреждении энергетической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html
https://ria.ru/20230927/ukraina-1899019805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, игорь клименко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Игорь Клименко, Вооруженные силы РФ
В Киеве подготовили план на случай блэкаутов
Украина утвердила план действий на случай длительных отключений электроэнергии
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Министерство внутренних дел Украины утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил украинский министр МВД Игорь Клименко в своем Telegram
-канале.
"В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период. <...> Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии", — написал Клименко.
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Он отметил, что МВД видит своей функцией не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости".
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук 16 сентября заявляла, что блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по стране уже подготовлены.
Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, отключения возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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