https://ria.ru/20231003/blekauty-1900299591.html

В Киеве подготовили план на случай блэкаутов

В Киеве подготовили план на случай блэкаутов - РИА Новости, 03.10.2023

В Киеве подготовили план на случай блэкаутов

Министерство внутренних дел Украины утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил украинский министр МВД Игорь Клименко в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:07

2023-10-03T22:07

2023-10-03T23:01

специальная военная операция на украине

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украина

киев

игорь клименко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил украинский министр МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале."В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период. <...> Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии", — написал Клименко.Он отметил, что МВД видит своей функцией не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости". Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук 16 сентября заявляла, что блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по стране уже подготовлены. Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, отключения возможны при повреждении энергетической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, игорь клименко, вооруженные силы рф