Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены
© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыОсновные работы по благоустройству завершены возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве
Основные работы по благоустройству завершены возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы благоустройства вошел участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети.
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"В ходе работ сделали новые тротуары и расширили существующие, общая площадь пешеходной зоны составила около 3,3 тысячи квадратных метров, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода. Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все переходы оснастили опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона, организовали парковочные карманы", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что старое футбольное поле, расположенное возле здания администрации поселения Внуковское, осенью приведут в порядок, вокруг него сделают дорожку для бега и установят ограждение.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции МЦД-4 "Внуково" уже разбили газон общей площадью почти 11,2 тысячи квадратных метров, а поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.