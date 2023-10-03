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Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены - РИА Новости, 03.10.2023
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12:02 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/blagoustroystvo-1900130666.html
Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены
Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены - РИА Новости, 03.10.2023
Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:02
2023-10-03T12:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы благоустройства вошел участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети. "В ходе работ сделали новые тротуары и расширили существующие, общая площадь пешеходной зоны составила около 3,3 тысячи квадратных метров, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода. Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все переходы оснастили опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона, организовали парковочные карманы", - сообщил Бирюков. Он отметил, что старое футбольное поле, расположенное возле здания администрации поселения Внуковское, осенью приведут в порядок, вокруг него сделают дорожку для бега и установят ограждение. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции МЦД-4 "Внуково" уже разбили газон общей площадью почти 11,2 тысячи квадратных метров, а поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.
https://realty.ria.ru/20231002/mtsd-1899891675.html
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы

Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыОсновные работы по благоустройству завершены возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве
Основные работы по благоустройству завершены возле станции МЦД-4 Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Основные работы по благоустройству завершены возле станции МЦД-4 "Внуково" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы благоустройства вошел участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи", - рассказал Бирюков.
Благоустройство у станций метро, МЦК и МЦД Окружная
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Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети.
«
"В ходе работ сделали новые тротуары и расширили существующие, общая площадь пешеходной зоны составила около 3,3 тысячи квадратных метров, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода. Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все переходы оснастили опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона, организовали парковочные карманы", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что старое футбольное поле, расположенное возле здания администрации поселения Внуковское, осенью приведут в порядок, вокруг него сделают дорожку для бега и установят ограждение.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции МЦД-4 "Внуково" уже разбили газон общей площадью почти 11,2 тысячи квадратных метров, а поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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