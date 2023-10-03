https://ria.ru/20231003/blagoustroystvo-1900130666.html

Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены

Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены - РИА Новости, 03.10.2023

Основные работы по благоустройству у МЦД-4 "Внуково" в Москве завершены

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:02

2023-10-03T12:02

2023-10-03T12:02

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петр бирюков

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы благоустройства вошел участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети. "В ходе работ сделали новые тротуары и расширили существующие, общая площадь пешеходной зоны составила около 3,3 тысячи квадратных метров, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода. Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все переходы оснастили опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона, организовали парковочные карманы", - сообщил Бирюков. Он отметил, что старое футбольное поле, расположенное возле здания администрации поселения Внуковское, осенью приведут в порядок, вокруг него сделают дорожку для бега и установят ограждение. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции МЦД-4 "Внуково" уже разбили газон общей площадью почти 11,2 тысячи квадратных метров, а поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.

https://realty.ria.ru/20231002/mtsd-1899891675.html

https://ria.ru/20230623/moskva-1879920732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы