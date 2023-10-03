https://ria.ru/20231003/bezopasnost-1900229680.html

РЭЦ: транспортную безопасность обсудят на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: транспортную безопасность обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2023

РЭЦ: транспортную безопасность обсудят на форуме "Сделано в России"

Участники сессии "Макрорегиональная транспортная безопасность как фактор долгосрочной устойчивости развития суверенных экономик" международного форума "Сделано... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:49

2023-10-03T17:49

2023-10-03T17:49

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

брикс

манеж

технологии

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Участники сессии "Макрорегиональная транспортная безопасность как фактор долгосрочной устойчивости развития суверенных экономик" международного форума "Сделано в России" сформулируют контуры возможного "транспортного альянса" стран БРИКС, идентифицируют факторы, способствующие его созданию, необходимые условия формирования, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Геополитические шоки 2022 года объективизировали риски для устойчивости развития суверенных экономик. Ярко проявилась важность диверсификации и наличия суверенных источников доступа к транспортным услугам и инфраструктуре, определяющим эффективность и безопасность цепочек кооперации, реальные параметры доступа на внешние рынки. Активная кооперация и повышение связанности экономик стран БРИКС, в том числе через взаимную торговлю, требует создания условий бесперебойного движения товаров, синхронизации подходов в транспортной политике, вовлечения участников рынка транспортных и связанных услуг", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в этих условиях перед участниками сессии "Макрорегиональная транспортная безопасность как фактор долгосрочной устойчивости развития суверенных экономик" Международного форума "Сделано в России" стоит задача сформулировать контуры возможного "транспортного альянса" стран БРИКС, идентифицировать факторы, способствующие его созданию, необходимые условия формирования. В равной мере – риски отсутствия такого альянса в долгосрочной перспективе".Участники дискуссии обсудят подходы и механизмы выстраивания независимой транспортно-логистической сети БРИКС, устойчивой к внешним вызовам, улучшение условий транспортной связанности на макрорегиональном уровне и лучшие мировые практики гармонизации политики развития транспортного сектора и снятия регуляторных барьеров.Кроме того, на сессии поговорят о возможностях и предпосылках повышения синергии транспортных систем и сервисов стран БРИКС, перспективах партнерства мультимодальных операторов стран БРИКС для наращивания суммарных мощностей активов, развития независимых институтов страхования рисков транспортных компаний, обеспечения необходимых для транспорта сервисов, включая взаиморасчеты, и о возможностях повышения эффективности международной торговли за счет передовых технологических и правовых решений в области администрирования грузопотоков.Модератором выступит вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский. "Свою основную задачу мы видим в том, чтобы найти новые точки контакта для российского бизнеса, предпринимателей стран БРИКС и шире. Открывать и осваивать рынки на взаимной основе. Для этого необходимо обеспечить торговый баланс со странами-партнерами, решить вопросы логистической доступности. Важно сформировать системный и согласованный подход на уровне правительств стран БРИКС и усилить кооперацию основных бенефициаров внешней торговли - национальных производителей и перевозчиков", - сказал Георгиевский.Сессия "Макрорегиональная транспортная безопасность как фактор долгосрочной устойчивости развития суверенных экономик" состоится 19 октября 2023 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Регистрация в мероприятиях международного форума "Сделано в России" доступна на сайте форума.

https://ria.ru/20231003/vystavka-1900215717.html

https://ria.ru/20231003/startapy-1900207428.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, брикс, манеж, технологии, форум "сделано в россии"