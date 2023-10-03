https://ria.ru/20231003/belorussiya-1900092244.html

В Белоруссии пройдут занятия по мобилизационной готовности

В Белоруссии пройдут занятия по мобилизационной готовности - РИА Новости, 03.10.2023

В Белоруссии пройдут занятия по мобилизационной готовности

В Белоруссии с 3 по 6 октября пройдут занятия по мобилизационной готовности, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:03

2023-10-03T08:03

2023-10-03T08:03

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белоруссия

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МИНСК, 3 окт - РИА Новости. В Белоруссии с 3 по 6 октября пройдут занятия по мобилизационной готовности, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны страны. "С 3 по 6 октября 2023 года под руководством председателей областных исполнительных комитетов пройдут ежегодные занятия по мобилизационной готовности", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что цель занятий - повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск. "Во всех административных районах пройдут теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов", - пояснили в пресс-службе. Там отметили, что особое внимание будет уделено подготовке военнообязанных, которым в рамках однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск.

https://ria.ru/20230928/polsha-1899281035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия