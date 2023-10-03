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Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2023
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06:56 03.10.2023 (обновлено: 10:16 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/belokurikha-1900089430.html
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2023
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам спецоперации, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:56
2023-10-03T10:16
надежные люди
белокуриха
алтайский край
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам спецоперации, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края. "В филиале комплексного центра по Белокурихе члены клуба ветеранов "Позитив" участвуют в сборе денежных средств, вяжут одежду, плетут сети, покупают продукты питания для наших бойцов", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты центра поддерживают связь с семьями бойцов, рассматривают обращения жен, родителей и детей участников спецоперации.
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белокуриха, алтайский край
Надежные люди, Белокуриха, Алтайский край
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО

Жители Белокурихи Алтайского края вяжут одежду и закупают продукты бойцам СВО

© Фото : пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского краяЖители Белокурихи готовят посылку военнослужащим в зоне СВО
Жители Белокурихи готовят посылку военнослужащим в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края
Жители Белокурихи готовят посылку военнослужащим в зоне СВО
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам спецоперации, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края.
"В филиале комплексного центра по Белокурихе члены клуба ветеранов "Позитив" участвуют в сборе денежных средств, вяжут одежду, плетут сети, покупают продукты питания для наших бойцов", - говорится в сообщении.
Два УАЗа и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
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Уточняется, что специалисты центра поддерживают связь с семьями бойцов, рассматривают обращения жен, родителей и детей участников спецоперации.
 
Надежные людиБелокурихаАлтайский край
 
 
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