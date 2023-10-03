https://ria.ru/20231003/belokurikha-1900089430.html

Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО

Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2023

Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО

Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам спецоперации, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T06:56

2023-10-03T06:56

2023-10-03T10:16

надежные люди

белокуриха

алтайский край

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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам спецоперации, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края. "В филиале комплексного центра по Белокурихе члены клуба ветеранов "Позитив" участвуют в сборе денежных средств, вяжут одежду, плетут сети, покупают продукты питания для наших бойцов", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты центра поддерживают связь с семьями бойцов, рассматривают обращения жен, родителей и детей участников спецоперации.

https://ria.ru/20231002/svo-1900030489.html

белокуриха

алтайский край

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белокуриха, алтайский край