https://ria.ru/20231003/belokurikha-1900089430.html
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2023
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам спецоперации, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:56
2023-10-03T06:56
2023-10-03T10:16
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам спецоперации, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края. "В филиале комплексного центра по Белокурихе члены клуба ветеранов "Позитив" участвуют в сборе денежных средств, вяжут одежду, плетут сети, покупают продукты питания для наших бойцов", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты центра поддерживают связь с семьями бойцов, рассматривают обращения жен, родителей и детей участников спецоперации.
https://ria.ru/20231002/svo-1900030489.html
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белокуриха, алтайский край
Надежные люди, Белокуриха, Алтайский край
Жители Белокурихи вяжут одежду и закупают продукты участникам СВО
Жители Белокурихи Алтайского края вяжут одежду и закупают продукты бойцам СВО