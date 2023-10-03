Рейтинг@Mail.ru
Сын Байдена не признает вину по делу о хранении оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/bayden-1900197085.html
Сын Байдена не признает вину по делу о хранении оружия, пишут СМИ
Сын Байдена не признает вину по делу о хранении оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
Сын Байдена не признает вину по делу о хранении оружия, пишут СМИ
Сын американского президента Хантер Байден на предварительных слушаниях в суде штата Делавэр во вторник, как ожидается, не признает свою вину по делу о... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:54
2023-10-03T15:54
в мире
делавэр
сша
хантер байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден на предварительных слушаниях в суде штата Делавэр во вторник, как ожидается, не признает свою вину по делу о незаконном хранении оружия, сообщает телеканал NBC News. "Хантер Байден, как ожидается, не признает вину по трем обвинениям об огнестрельном оружии в ходе предварительного слушания в федеральном суде Делавэра во вторник", - говорится в публикации. Отмечается, что ранее Байдену было отказано в возможности удаленного присутствия на слушаниях по видео-связи, поскольку по решению судьи сын президента "не должен получать особого обращения в рамках дела". Во вторник в суде штата Делавэр пройдут предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена. На предстоящем заседании Хантеру Байдену огласят обвинение и дадут возможность высказать свою позицию. Хантеру Байдену, который является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности ребенком действующего президента США, предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается. Ранее суд отказался утвердить сделку Байдена-младшего со следствием по обвинениям о неуплате налогов и досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура пока не вернула материалы по налогам для рассмотрения. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
https://ria.ru/20230926/bayden-1898746942.html
https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html
делавэр
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3d2811af290ca20e4cfa9dd917ede73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, делавэр, сша, хантер байден
В мире, Делавэр, США, Хантер Байден
Сын Байдена не признает вину по делу о хранении оружия, пишут СМИ

NBC News: сын Байдена не признает вину в незаконном хранении оружия в суде

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден на предварительных слушаниях в суде штата Делавэр во вторник, как ожидается, не признает свою вину по делу о незаконном хранении оружия, сообщает телеканал NBC News.
"Хантер Байден, как ожидается, не признает вину по трем обвинениям об огнестрельном оружии в ходе предварительного слушания в федеральном суде Делавэра во вторник", - говорится в публикации.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа
26 сентября, 15:21
Отмечается, что ранее Байдену было отказано в возможности удаленного присутствия на слушаниях по видео-связи, поскольку по решению судьи сын президента "не должен получать особого обращения в рамках дела".
Во вторник в суде штата Делавэр пройдут предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена. На предстоящем заседании Хантеру Байдену огласят обвинение и дадут возможность высказать свою позицию.
Хантеру Байдену, который является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности ребенком действующего президента США, предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
Ранее суд отказался утвердить сделку Байдена-младшего со следствием по обвинениям о неуплате налогов и досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура пока не вернула материалы по налогам для рассмотрения. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
22 сентября, 17:44
 
В миреДелавэрСШАХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала