https://ria.ru/20231003/bayden-1900197085.html

Сын Байдена не признает вину по делу о хранении оружия, пишут СМИ

Сын Байдена не признает вину по делу о хранении оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

Сын Байдена не признает вину по делу о хранении оружия, пишут СМИ

Сын американского президента Хантер Байден на предварительных слушаниях в суде штата Делавэр во вторник, как ожидается, не признает свою вину по делу о... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:54

2023-10-03T15:54

2023-10-03T15:54

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хантер байден

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден на предварительных слушаниях в суде штата Делавэр во вторник, как ожидается, не признает свою вину по делу о незаконном хранении оружия, сообщает телеканал NBC News. "Хантер Байден, как ожидается, не признает вину по трем обвинениям об огнестрельном оружии в ходе предварительного слушания в федеральном суде Делавэра во вторник", - говорится в публикации. Отмечается, что ранее Байдену было отказано в возможности удаленного присутствия на слушаниях по видео-связи, поскольку по решению судьи сын президента "не должен получать особого обращения в рамках дела". Во вторник в суде штата Делавэр пройдут предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена. На предстоящем заседании Хантеру Байдену огласят обвинение и дадут возможность высказать свою позицию. Хантеру Байдену, который является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности ребенком действующего президента США, предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается. Ранее суд отказался утвердить сделку Байдена-младшего со следствием по обвинениям о неуплате налогов и досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура пока не вернула материалы по налогам для рассмотрения. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.

https://ria.ru/20230926/bayden-1898746942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, делавэр, сша, хантер байден