https://ria.ru/20231003/bankrotstvo-1900297205.html

"Роснано" предупредила о риске банкротства

"Роснано" предупредила о риске банкротства - РИА Новости, 04.10.2023

"Роснано" предупредила о риске банкротства

Компания "Роснано" сообщила, что не сможет погасить задолженность до конца этого года за счет собственных средств, следует из отчета организации,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-03T21:45

2023-10-03T21:45

2023-10-04T01:06

экономика

анатолий чубайс

сергей куликов

роснано

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Компания "Роснано" сообщила, что не сможет погасить задолженность до конца этого года за счет собственных средств, следует из отчета организации, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации."Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно", — говорится в документе.В компании также добавили, что "Роснано" имеет признаки неплатежеспособности. Если акционеры не примут меры для улучшения финансовой отчетности, высока вероятность возможного банкротства, уточняется в отчете.Согласно показателям, чистый долг корпорации за первую половину 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 20,3 процента, но увеличившись с начала года на 5,2 процента.В октябре прошлого года газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что правительство обсуждает возможность ликвидации "Роснано". Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний "Роснано", которые требуются для технологического развития страны, пишет издание.АО "Роснано" создали в 2011 году после реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. В конце 2020 года его передали в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.

https://ria.ru/20220617/rosnano-1796359329.html

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экономика, анатолий чубайс, сергей куликов, роснано