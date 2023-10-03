https://ria.ru/20231003/bankomat-1900075274.html

Названы пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги

Названы пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги - РИА Новости, 03.10.2023

Названы пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги

Некоторые операции с банкоматом могут привести к потере денег. В разговоре с агентством "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T02:17

2023-10-03T02:17

2023-10-03T02:17

технологии

pg partners

банкоматы

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Некоторые операции с банкоматом могут привести к потере денег. В разговоре с агентством "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников перечислил пять распространенных ошибок.Первая – неправильно введенный пин-код. После третьей неудачной попытки карта будет заблокирована. И если "пластик" застрянет внутри банкомата, придется писать заявление в отделении кредитной организации и ждать, когда сотрудники вытащат его. Юрист напоминает, что деньги можно получить наличными в отделении банка по паспорту, а пин-код изменить самостоятельно в приложении или перевыпустить карту.Вторая распространенная ошибка – пытаться помочь другим людям снять деньги. Таким приемом чаще всего пользуются мошенники. И под подозрение полиции попадет тот, кто согласился помочь.Также не следует забирать из банкомата чужие деньги и карты. Это тоже распространенный прием у мошенников: во-первых, могут объявиться граждане, которые потребуют вернуть "долг", а во-вторых, если кто-то действительно потерял деньги, полиция проверит записи видеокамер, которыми снабжены все отделения с банкоматами.Юрист также советует всегда дожидаться окончания операции предыдущего клиента. Мошенники могут специально оставлять незакрытые сессии в надежде, что кто-то следующий поспешит и вставит карту раньше времени. "Таким образом с вас могут списать деньги за оплату каких-либо услуг предыдущего клиента", - поясняет специалист.И, наконец, пятый совет от юриста - всегда печатать чеки. Если в банкомате произойдет сбой, так будет легче доказать свою правоту.

https://ria.ru/20230725/bank-1886115572.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, pg partners, банкоматы