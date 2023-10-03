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Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 03.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях
Войска Украины на донецком и краснолиманском направлениях потеряли за сутки до 350 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:26
2023-10-03T15:26
2023-10-03T15:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Войска Украины на донецком и краснолиманском направлениях потеряли за сутки до 350 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении "Южная" группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых групп Украины в районах Клещеевки и Красногоровки."Потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная гаубица Caezar производства Франции", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Торского и Григоровки."Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231003/oruzhie-1900164354.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях
ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях потеряли до 350 человек
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Войска Украины на донецком и краснолиманском направлениях потеряли за сутки до 350 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На донецком направлении "Южная" группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых групп Украины в районах Клещеевки и Красногоровки.
«
"Потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная гаубица Caezar производства Франции", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ
и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Торского и Григоровки.
"Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
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