https://ria.ru/20231003/ataki-1900190657.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 03.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях

Войска Украины на донецком и краснолиманском направлениях потеряли за сутки до 350 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:26

2023-10-03T15:26

2023-10-03T15:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Войска Украины на донецком и краснолиманском направлениях потеряли за сутки до 350 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении "Южная" группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых групп Украины в районах Клещеевки и Красногоровки."Потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная гаубица Caezar производства Франции", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Торского и Григоровки."Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231003/oruzhie-1900164354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность