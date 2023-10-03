Рейтинг@Mail.ru
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 03.10.2023 (обновлено: 15:17 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900183310.html
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков
Возможное заключение соглашения РФ с Арменией, чтобы избежать проблем с Международным уголовным судом (МУС), сейчас является лишь идеей армянской стороны, нужно РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:58
2023-10-03T15:17
армения
россия
международный уголовный суд
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Возможное заключение соглашения РФ с Арменией, чтобы избежать проблем с Международным уголовным судом (МУС), сейчас является лишь идеей армянской стороны, нужно ее изучить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оно собой представляет только идею армянской стороны. Безусловно, наши контакты постоянно идут на разных уровнях", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, что из себя представляет возможное соглашение между Россией и Арменией.Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа.
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900181016.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, международный уголовный суд, в мире, дмитрий песков
Армения, Россия, Международный уголовный суд, В мире, Дмитрий Песков
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков

Песков оценил возможность договоренности с Арменией, чтобы уйти от проблем с МУС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Возможное заключение соглашения РФ с Арменией, чтобы избежать проблем с Международным уголовным судом (МУС), сейчас является лишь идеей армянской стороны, нужно ее изучить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оно собой представляет только идею армянской стороны. Безусловно, наши контакты постоянно идут на разных уровнях", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, что из себя представляет возможное соглашение между Россией и Арменией.
Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков
Вчера, 14:51
 
АрменияРоссияМеждународный уголовный судВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала