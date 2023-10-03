https://ria.ru/20231003/armeniya-1900183310.html

Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков

Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023

Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков

Возможное заключение соглашения РФ с Арменией, чтобы избежать проблем с Международным уголовным судом (МУС), сейчас является лишь идеей армянской стороны, нужно РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:58

2023-10-03T14:58

2023-10-03T15:17

армения

россия

международный уголовный суд

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Возможное заключение соглашения РФ с Арменией, чтобы избежать проблем с Международным уголовным судом (МУС), сейчас является лишь идеей армянской стороны, нужно ее изучить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оно собой представляет только идею армянской стороны. Безусловно, наши контакты постоянно идут на разных уровнях", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, что из себя представляет возможное соглашение между Россией и Арменией.Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа.

https://ria.ru/20231003/armeniya-1900181016.html

армения

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, россия, международный уголовный суд, в мире, дмитрий песков