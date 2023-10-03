https://ria.ru/20231003/armeniya-1900183310.html
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков
Возможное заключение соглашения РФ с Арменией, чтобы избежать проблем с Международным уголовным судом (МУС), сейчас является лишь идеей армянской стороны, нужно РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:58
2023-10-03T14:58
2023-10-03T15:17
армения
россия
международный уголовный суд
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Возможное заключение соглашения РФ с Арменией, чтобы избежать проблем с Международным уголовным судом (МУС), сейчас является лишь идеей армянской стороны, нужно ее изучить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оно собой представляет только идею армянской стороны. Безусловно, наши контакты постоянно идут на разных уровнях", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, что из себя представляет возможное соглашение между Россией и Арменией.Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа.
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900181016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, международный уголовный суд, в мире, дмитрий песков
Армения, Россия, Международный уголовный суд, В мире, Дмитрий Песков
Идею Армении о договоре, чтобы обойти тему МУС, надо изучить, заявил Песков
Песков оценил возможность договоренности с Арменией, чтобы уйти от проблем с МУС
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Возможное заключение соглашения РФ с Арменией, чтобы избежать проблем с Международным уголовным судом (МУС), сейчас является лишь идеей армянской стороны, нужно ее изучить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оно собой представляет только идею армянской стороны. Безусловно, наши контакты постоянно идут на разных уровнях", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, что из себя представляет возможное соглашение между Россией и Арменией.
Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа.
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