https://ria.ru/20231003/armeniya-1900181016.html
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков
Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнерство являются абсолютно незаменимыми в обеспечении безопасности Армении, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:51
2023-10-03T14:51
2023-10-03T15:17
в мире
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одкб
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дмитрий песков
никол пашинян
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнерство являются абсолютно незаменимыми в обеспечении безопасности Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут МУС. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. В Кремле заявили, что Россия абсолютно не согласна с обоснованием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который аргументировал необходимость принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) безопасностью его страны."Я думаю, что в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. Да, у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет, и мы в этом уверены", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что большинство жителей Армении тоже это осознают."Предстоят серьёзные разговоры по этой теме (ратификации Арменией МУС). Нужно искать какое-то решение в этой связи дипломатическое. Но там нужно будет разбираться как в Армении все-таки, могут ли превалировать одни акты над международным правом, потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении. Или они могут обеспечить некие особые условия и делать исключения", - сказал Песков журналистам.По его словам, факт остается фактом: "Армения признала МУС"."Ну и, конечно, мы все считаем абсолютно незаконным, ничтожным решение МУС по президенту Путину и (ордеру на его арест)", - добавил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900152261.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, одкб, россия, дмитрий песков, никол пашинян, международный уголовный суд
В мире, Армения, ОДКБ, Россия, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Международный уголовный суд
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков
Песков: сотрудничество с Россией и ОДКБ гарантирует безопасность Армении
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнерство являются абсолютно незаменимыми в обеспечении безопасности Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут МУС
. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. В Кремле заявили, что Россия абсолютно не согласна с обоснованием премьер-министра Армении Никола Пашиняна
, который аргументировал необходимость принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) безопасностью его страны.
В Кремле прокомментировали ратификацию Римского статута МУС Арменией
"Я думаю, что в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. Да, у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет, и мы в этом уверены", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что большинство жителей Армении тоже это осознают.
«
"Предстоят серьёзные разговоры по этой теме (ратификации Арменией МУС). Нужно искать какое-то решение в этой связи дипломатическое. Но там нужно будет разбираться как в Армении все-таки, могут ли превалировать одни акты над международным правом, потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении. Или они могут обеспечить некие особые условия и делать исключения", - сказал Песков журналистам.
По его словам, факт остается фактом: "Армения признала МУС".
"Ну и, конечно, мы все считаем абсолютно незаконным, ничтожным решение МУС по президенту Путину и (ордеру на его арест)", - добавил пресс-секретарь главы государства.
В Совфеде прокомментировали ратификацию Арменией Римского статута МУС