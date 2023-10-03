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Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023
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14:51 03.10.2023 (обновлено: 15:17 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900181016.html
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков
Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнерство являются абсолютно незаменимыми в обеспечении безопасности Армении, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:51
2023-10-03T15:17
в мире
армения
одкб
россия
дмитрий песков
никол пашинян
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнерство являются абсолютно незаменимыми в обеспечении безопасности Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут МУС. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. В Кремле заявили, что Россия абсолютно не согласна с обоснованием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который аргументировал необходимость принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) безопасностью его страны."Я думаю, что в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. Да, у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет, и мы в этом уверены", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что большинство жителей Армении тоже это осознают."Предстоят серьёзные разговоры по этой теме (ратификации Арменией МУС). Нужно искать какое-то решение в этой связи дипломатическое. Но там нужно будет разбираться как в Армении все-таки, могут ли превалировать одни акты над международным правом, потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении. Или они могут обеспечить некие особые условия и делать исключения", - сказал Песков журналистам.По его словам, факт остается фактом: "Армения признала МУС"."Ну и, конечно, мы все считаем абсолютно незаконным, ничтожным решение МУС по президенту Путину и (ордеру на его арест)", - добавил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900152261.html
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в мире, армения, одкб, россия, дмитрий песков, никол пашинян, международный уголовный суд
В мире, Армения, ОДКБ, Россия, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Международный уголовный суд
Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков

Песков: сотрудничество с Россией и ОДКБ гарантирует безопасность Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнерство являются абсолютно незаменимыми в обеспечении безопасности Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут МУС. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. В Кремле заявили, что Россия абсолютно не согласна с обоснованием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который аргументировал необходимость принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) безопасностью его страны.
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"Я думаю, что в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. Да, у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет, и мы в этом уверены", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что большинство жителей Армении тоже это осознают.
«
"Предстоят серьёзные разговоры по этой теме (ратификации Арменией МУС). Нужно искать какое-то решение в этой связи дипломатическое. Но там нужно будет разбираться как в Армении все-таки, могут ли превалировать одни акты над международным правом, потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении. Или они могут обеспечить некие особые условия и делать исключения", - сказал Песков журналистам.
По его словам, факт остается фактом: "Армения признала МУС".
"Ну и, конечно, мы все считаем абсолютно незаконным, ничтожным решение МУС по президенту Путину и (ордеру на его арест)", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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В миреАрменияОДКБРоссияДмитрий ПесковНикол ПашинянМеждународный уголовный суд
 
 
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