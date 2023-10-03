https://ria.ru/20231003/armeniya-1900181016.html

Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков

Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023

Сотрудничество с ОДКБ гарантирует безопасность Армении, заявил Песков

Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнерство являются абсолютно незаменимыми в обеспечении безопасности Армении, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:51

2023-10-03T14:51

2023-10-03T15:17

в мире

армения

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россия

дмитрий песков

никол пашинян

международный уголовный суд

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнерство являются абсолютно незаменимыми в обеспечении безопасности Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут МУС. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. В Кремле заявили, что Россия абсолютно не согласна с обоснованием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который аргументировал необходимость принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) безопасностью его страны."Я думаю, что в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. Да, у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет, и мы в этом уверены", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что большинство жителей Армении тоже это осознают."Предстоят серьёзные разговоры по этой теме (ратификации Арменией МУС). Нужно искать какое-то решение в этой связи дипломатическое. Но там нужно будет разбираться как в Армении все-таки, могут ли превалировать одни акты над международным правом, потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении. Или они могут обеспечить некие особые условия и делать исключения", - сказал Песков журналистам.По его словам, факт остается фактом: "Армения признала МУС"."Ну и, конечно, мы все считаем абсолютно незаконным, ничтожным решение МУС по президенту Путину и (ордеру на его арест)", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html

https://ria.ru/20231003/armeniya-1900152261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, одкб, россия, дмитрий песков, никол пашинян, международный уголовный суд