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Армянская оппозиция высказалась о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 03.10.2023
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14:45 03.10.2023 (обновлено: 14:59 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900179572.html
Армянская оппозиция высказалась о ратификации Римского статута МУС
Армянская оппозиция высказалась о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 03.10.2023
Армянская оппозиция высказалась о ратификации Римского статута МУС
Процесс ратификация армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) противоречил конституции страны, заявил РИА Новости руководитель РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:45
2023-10-03T14:59
в мире
армения
международный уголовный суд
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Процесс ратификация армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) противоречил конституции страны, заявил РИА Новости руководитель оппозиционной армянской парламенской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян. Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. За него проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Гражданский договор". Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней. В марте 2023 года Конституционный суд (КС) Армении признал Римский статут соответствующим Основному закону страны, хотя в 2004 году та же высшая судебная инстанция усмотрела несоответствие ряда статей документа Конституции и процесс ратификации был тогда остановлен. "Во-первых, этот процесс антиконституционный, потому что решения КС, согласно Конституции Армении, не подлежат пересмотру. Конституционный суд уже вынес свое решение по Римскому статуту много лет назад, следовательно снова направлять этот вопрос в КС – антиконституционно", - сказал депутат. Кроме того, по его словам, ни Турция, ни Азербайджан, от действий которых, по мнению властей, должен защищать Армению МУС, не ратифицировали и даже не подписали Римский статут. "Следственно, привлечь их к ответственности не представляю возможным. Еще один довод... Трое постоянных членов Совбеза ООН - Россия, Китай и США - или не ратифицировали или даже не подписали этот статут. Поэтому этот процесс вызывает огромное количество вопросов", - сказал Мамиджанян. "Я уже не говорю о тех всех возможных последствиях, к которым может привести ратификация статута в плане международных отношений Армении… Перед Азербайджаном будет открыт широкий инструментарий, чтобы поддельными, заведомо ложными процессами пытаться усугубить жизнь Армении и армян", - добавил он.
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900166491.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, армения, международный уголовный суд
В мире, Армения, Международный уголовный суд
Армянская оппозиция высказалась о ратификации Римского статута МУС

Армянская оппозиция назвала ратификацию Римского статута МУС антиконституционной

© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкЗаседание парламента Армении в Ереване
Заседание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении
Перейти в медиабанк
Заседание парламента Армении в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Процесс ратификация армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) противоречил конституции страны, заявил РИА Новости руководитель оппозиционной армянской парламенской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. За него проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Гражданский договор". Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней. В марте 2023 года Конституционный суд (КС) Армении признал Римский статут соответствующим Основному закону страны, хотя в 2004 году та же высшая судебная инстанция усмотрела несоответствие ряда статей документа Конституции и процесс ратификации был тогда остановлен.
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"Во-первых, этот процесс антиконституционный, потому что решения КС, согласно Конституции Армении, не подлежат пересмотру. Конституционный суд уже вынес свое решение по Римскому статуту много лет назад, следовательно снова направлять этот вопрос в КС – антиконституционно", - сказал депутат.
Кроме того, по его словам, ни Турция, ни Азербайджан, от действий которых, по мнению властей, должен защищать Армению МУС, не ратифицировали и даже не подписали Римский статут. "Следственно, привлечь их к ответственности не представляю возможным. Еще один довод... Трое постоянных членов Совбеза ООН - Россия, Китай и США - или не ратифицировали или даже не подписали этот статут. Поэтому этот процесс вызывает огромное количество вопросов", - сказал Мамиджанян.
"Я уже не говорю о тех всех возможных последствиях, к которым может привести ратификация статута в плане международных отношений Армении… Перед Азербайджаном будет открыт широкий инструментарий, чтобы поддельными, заведомо ложными процессами пытаться усугубить жизнь Армении и армян", - добавил он.
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