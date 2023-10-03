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Свыше 130 аппаратов УЗИ поставили в больницы Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 03.10.2023
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Новости Подмосковья
 
12:09 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/apparaty-1900132316.html
Свыше 130 аппаратов УЗИ поставили в больницы Подмосковья в 2023 году
Свыше 130 аппаратов УЗИ поставили в больницы Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 03.10.2023
Свыше 130 аппаратов УЗИ поставили в больницы Подмосковья в 2023 году
Больницы Подмосковья продолжают получать новое медоборудование, в том числе диагностическое - с начала года в медучреждения поступило 134 аппарата для... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:09
2023-10-03T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Больницы Подмосковья продолжают получать новое медоборудование, в том числе диагностическое - с начала года в медучреждения поступило 134 аппарата для ультразвуковой диагностики на общую сумму 778 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что для качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Ультразвуковые исследования применяют в различных случаях: ведение беременности, диагностика заболеваний, контроль лечения. "В 2022 году мы поставили в наши больницы и поликлиники порядка 160 аппаратов УЗИ. План на этот год – более 170 единиц ультразвуковых аппаратов, на эти цели направлено свыше одного миллиарда рублей", – сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В региональном Минздраве уточнили, что четыре новых аппарата УЗИ поставили в больницу Электростали, в том числе современный ультразвуковой сканер стоимостью 15 миллионов рублей поступил в отделение гинекологии. Новый аппарат обладает беспрецедентным качеством диагностики, позволяя врачу получить объемное изображение исследуемого органа. "Это первый подобный УЗИ-аппарат в нашей больнице. Он обладаем высоким качеством изображения Full HD (3D, 4D, 5D), благодаря чему специалист может изучить даже мелкие структуры. Мы уже применяем новую технику в ежедневной работе. Проводим исследования экстренным больным, беременным женщинам, плановым операционным пациентам и консультируем больных из других отделений", - добавил заведующий гинекологического отделения больницы Электростали Игорь Ликий. По информации пресс-службы, всего новые аппараты УЗИ поставлены в 40 больниц региона. В их числе медучреждения Люберец, Балашихи, Видного, Сергиево Посада, Коломны, Пушкина и других городов. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Андрей Воробьев

Свыше 130 аппаратов УЗИ поставили в больницы Подмосковья в 2023 году

© iStock.com / kckate16Врач настраивает ультразвуковой аппарат
Врач настраивает ультразвуковой аппарат - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / kckate16
Врач настраивает ультразвуковой аппарат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Больницы Подмосковья продолжают получать новое медоборудование, в том числе диагностическое - с начала года в медучреждения поступило 134 аппарата для ультразвуковой диагностики на общую сумму 778 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что для качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Ультразвуковые исследования применяют в различных случаях: ведение беременности, диагностика заболеваний, контроль лечения.
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"В 2022 году мы поставили в наши больницы и поликлиники порядка 160 аппаратов УЗИ. План на этот год – более 170 единиц ультразвуковых аппаратов, на эти цели направлено свыше одного миллиарда рублей", – сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
В региональном Минздраве уточнили, что четыре новых аппарата УЗИ поставили в больницу Электростали, в том числе современный ультразвуковой сканер стоимостью 15 миллионов рублей поступил в отделение гинекологии. Новый аппарат обладает беспрецедентным качеством диагностики, позволяя врачу получить объемное изображение исследуемого органа.
"Это первый подобный УЗИ-аппарат в нашей больнице. Он обладаем высоким качеством изображения Full HD (3D, 4D, 5D), благодаря чему специалист может изучить даже мелкие структуры. Мы уже применяем новую технику в ежедневной работе. Проводим исследования экстренным больным, беременным женщинам, плановым операционным пациентам и консультируем больных из других отделений", - добавил заведующий гинекологического отделения больницы Электростали Игорь Ликий.
По информации пресс-службы, всего новые аппараты УЗИ поставлены в 40 больниц региона. В их числе медучреждения Люберец, Балашихи, Видного, Сергиево Посада, Коломны, Пушкина и других городов. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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