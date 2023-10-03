https://ria.ru/20231003/antisemitizm-1900076725.html

Американский ветеран заявил о поднявшем голову в США антисемитизме

Американский ветеран заявил о поднявшем голову в США антисемитизме - РИА Новости, 03.10.2023

Американский ветеран заявил о поднявшем голову в США антисемитизме

Антисемитские настроения крепко укоренились в США и Канаде, и у этой серьезной проблемы нет простого решения, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T00:50

2023-10-03T00:50

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Антисемитские настроения крепко укоренились в США и Канаде, и у этой серьезной проблемы нет простого решения, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. "Безусловно, антисемитизм пустил глубокие корни в Америке, он всегда присутствовал здесь", - сказал Кон. Он подчеркнул, что ужасы Холокоста во время Второй мировой войны заставили антисемитов молчать в течение многих лет после разгрома Гитлера в 1945 году. Однако, по его словам, непризнание Холокоста все больше присуще новым поколениям, у которых попросту нет достаточных знаний о том, что случилось всего несколько десятилетий назад. Кон родился в еврейской семье в Германии, но в 1938 году был вынужден бежать вместе с родителями от нацистских погромов. Спустя 7 лет он вернулся в родную страну в качестве американского солдата, освобождавшего ее от нацизма. Однако сейчас ветеран уверен, что и в современных США антисемитизм пользуется реальной поддержкой, и это серьезный вызов для общества. По его словам, в различных слоях населения ненависть к евреям бывает разной, и тех, кто проявляет ее лишь из-за незнания истории, переубедить легче, чем остальных. "Таких людей можно обучить, и тем самым спасти. Это позволит им лучше понять ситуацию", - сказал ветеран. По его мнению, другие могут проявлять негативные чувства в отношении Израиля и при этом вовсе не считать себя антисемитами. Ветеран предупредил об опасности возникновения "нового Холокоста". Он отметил, что антисемитские настроения имеют место как в левом крыле Демократической партии США, так и среди правых сторонников Республиканской партии. Кон уверен, что противопоставить этому практически нечего, поскольку слова ничего не значат. "Но как только кто-то начнет прибегать к физическому насилию, суд должен будет применить к ним самые строгие наказания", - отметил он. По его словам, эти усилия займут немало времени, и американское общество может столкнуться со многими вызовами прежде, чем увидит свет в конце тоннеля.

https://ria.ru/20231003/veteran-1900074728.html

https://ria.ru/20230905/putin-1894336067.html

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