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СМИ назвали возможную цель попытки теракта в центре Анкары - РИА Новости, 03.10.2023
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09:28 03.10.2023 (обновлено: 09:30 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/ankara-1900098824.html
СМИ назвали возможную цель попытки теракта в центре Анкары
СМИ назвали возможную цель попытки теракта в центре Анкары - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ назвали возможную цель попытки теракта в центре Анкары
Целью боевиков, пытавшихся совершить теракт в центре Анкары, могло быть Великое национальное собрание (парламент) Турции, сейчас правоохранительные органы... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:28
2023-10-03T09:30
в мире
турция
ирак
анкара
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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Целью боевиков, пытавшихся совершить теракт в центре Анкары, могло быть Великое национальное собрание (парламент) Турции, сейчас правоохранительные органы работают над этой версией, пишет газета Hürriyet. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков. "В настоящее время выясняется, было ли целью террористов здания парламента, который открывался в воскресенье", - пишет издание. Сообщается, что "террористы, въехавшие в Анкару на захваченном ими в ночь на 1 октября автомобиле, без разведки направились прямо к министерствам, где расположены парламент и МВД". "Изучение записей камер видеонаблюдения показало, что оба террориста направились от бульвара Ататюрка к министерствам. Неоспоримым фактом является то, что террористы выбрали дату 1 октября, когда состоялось торжественное открытие парламента, для того, чтобы сделать свой теракт значимым. По этой причине его называют "терактом с указанием даты"", - отмечает издание.
https://ria.ru/20231001/terakt-1899783207.html
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в мире, турция, ирак, анкара
В мире, Турция, Ирак, Анкара
СМИ назвали возможную цель попытки теракта в центре Анкары

Hürriyet: целью попытки теракта в центре Анкары мог быть парламент Турции

© AP Photo / Ali UnalТурецкие полицейские и силы безопасности оцепляют территорию после взрыва в Анкаре
Турецкие полицейские и силы безопасности оцепляют территорию после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Ali Unal
Турецкие полицейские и силы безопасности оцепляют территорию после взрыва в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Целью боевиков, пытавшихся совершить теракт в центре Анкары, могло быть Великое национальное собрание (парламент) Турции, сейчас правоохранительные органы работают над этой версией, пишет газета Hürriyet.
Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.
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"В настоящее время выясняется, было ли целью террористов здания парламента, который открывался в воскресенье", - пишет издание.
Сообщается, что "террористы, въехавшие в Анкару на захваченном ими в ночь на 1 октября автомобиле, без разведки направились прямо к министерствам, где расположены парламент и МВД".
"Изучение записей камер видеонаблюдения показало, что оба террориста направились от бульвара Ататюрка к министерствам. Неоспоримым фактом является то, что террористы выбрали дату 1 октября, когда состоялось торжественное открытие парламента, для того, чтобы сделать свой теракт значимым. По этой причине его называют "терактом с указанием даты"", - отмечает издание.
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