https://ria.ru/20231003/ankara-1900098824.html

СМИ назвали возможную цель попытки теракта в центре Анкары

СМИ назвали возможную цель попытки теракта в центре Анкары - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ назвали возможную цель попытки теракта в центре Анкары

Целью боевиков, пытавшихся совершить теракт в центре Анкары, могло быть Великое национальное собрание (парламент) Турции, сейчас правоохранительные органы... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:28

2023-10-03T09:28

2023-10-03T09:30

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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Целью боевиков, пытавшихся совершить теракт в центре Анкары, могло быть Великое национальное собрание (парламент) Турции, сейчас правоохранительные органы работают над этой версией, пишет газета Hürriyet. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков. "В настоящее время выясняется, было ли целью террористов здания парламента, который открывался в воскресенье", - пишет издание. Сообщается, что "террористы, въехавшие в Анкару на захваченном ими в ночь на 1 октября автомобиле, без разведки направились прямо к министерствам, где расположены парламент и МВД". "Изучение записей камер видеонаблюдения показало, что оба террориста направились от бульвара Ататюрка к министерствам. Неоспоримым фактом является то, что террористы выбрали дату 1 октября, когда состоялось торжественное открытие парламента, для того, чтобы сделать свой теракт значимым. По этой причине его называют "терактом с указанием даты"", - отмечает издание.

https://ria.ru/20231001/terakt-1899783207.html

https://ria.ru/20231001/oruzhie-1899810889.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, ирак, анкара