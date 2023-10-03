https://ria.ru/20231003/alkogolizm-1900170767.html
В Подмосковье снижается заболеваемость алкоголизмом
В Подмосковье снижается заболеваемость алкоголизмом - РИА Новости, 03.10.2023
В Подмосковье снижается заболеваемость алкоголизмом
Процент числа больных алкоголизмом снижается в Подмосковье, количество зависимых людей в 2023 году снизилось на 5% по сравнению с 2022 годом, сообщил главный... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:11
2023-10-03T14:11
2023-10-03T14:11
общество
московская область (подмосковье)
виталий холдин
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Процент числа больных алкоголизмом снижается в Подмосковье, количество зависимых людей в 2023 году снизилось на 5% по сравнению с 2022 годом, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. "Уже несколько лет мы наблюдаем позитивную динамику по сокращению количества тех, кто страдает от алкоголизма. Так, заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил Холдин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По словам нарколога, снижается число не только зависимых взрослых, но и детей до 18 лет, что происходит благодаря профилактической работе наркологических служб со студентами, школьниками и их родителями. Ежегодно 3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
https://ria.ru/20230911/patriarkh-1895614289.html
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общество, московская область (подмосковье), виталий холдин, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Виталий Холдин, Здоровье - Общество
В Подмосковье снижается заболеваемость алкоголизмом
В Подмосковье снижается процент числа больных алкоголизмом