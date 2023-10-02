https://ria.ru/20231002/zerson-1899826324.html

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2023

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в подконтрольном киевским войскам городе Херсон, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:29

2023-10-02T07:29

2023-10-02T07:29

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном киевским войскам городе Херсон, сообщает телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в городе и области не объявлялась. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне, однако информации о последствиях официально не поступало. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899825216.html

херсон

херсонская область

россия

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