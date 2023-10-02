https://ria.ru/20231002/zerno-1900062195.html

Эксперт рассказал о рекордном экспорте российского зерна за шесть лет

Эксперт рассказал о рекордном экспорте российского зерна за шесть лет - РИА Новости, 02.10.2023

Эксперт рассказал о рекордном экспорте российского зерна за шесть лет

Россия в сентябре 2023 года отгрузила на экспорт рекордный для этого месяца объем зерна за последние шесть лет, включая пшеницу, но дальше можно предполагать... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T21:22

2023-10-02T21:22

2023-10-02T21:22

экономика

россия

украина

цены на нефть

алжир (провинция)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия в сентябре 2023 года отгрузила на экспорт рекордный для этого месяца объем зерна за последние шесть лет, включая пшеницу, но дальше можно предполагать снижение объемов - до тех пор, пока не исчерпается предложение других стран-конкурентов - сейчас они предлагают пшеницу по более привлекательным ценовым уровням, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. "В сентябре экспортировали почти 7 миллионов тонн основных видов зерновых, на 500 тысяч тонн выше рекордного показателя сентября 2021-2022 сельхозгода. По сути это сентябрьский рекорд за последние 6 лет (предыдущий был в 2017 году - ред.). По пшенице порядка 6 миллионов тонн отгрузили, на 200 тысяч тонн больше предыдущего рекорда 2021-2022 сельхозгода в 5,8 миллиона", - сообщила Тюрина. Но конкуренция у РФ сейчас достаточно серьезная - со стороны Евросоюза, Украины и даже Аргентины, где ожидается двукратный рост экспорта. В свою очередь Украина с начала сезона экспортировала 11 миллионов тонн пшеницы, на 7 миллионов меньше, чем год назад, но достаточно для того, чтобы войти в пятерку крупнейших экспортеров, заметила Тюрина. Россия, по ее словам, с июля по сентябрь поставила 17 миллионов тонн пшеницы и не стремится снижать цену, уступая конкурентам на международных тендерах в сентябре. Например, в конце сентября на тендере Египетского агентства по закупкам продовольствия GASC предложения от экспортеров РФ были "по единой и высокой цене 270 долларов за тонну (условия поставки - FOB)", говорится в телеграм-канале аналитического центра "Прозерно"; была закуплена более дешевая пшеница других стран - по 255 долларов; схожая картина была и на тендере 20 сентября. Зерновое агентство Алжира OAIC в тех же числах провело закупки по 272 доллара за тонну (условия - C&F), что без фрахта означает порядка 240 долларов за тонну FOB, добавлялось там же. Цена влияет на объемы"Цена, предлагаемая на тендерах в сентябре, была выше, чем предложение со стороны экспортеров основных стран-конкурентов – в среднем на 20-25 долларов на FOB. Это может сказаться на объемах продаж российской пшеницы в период до тех пор, пока не будет распродана пшеница конкурентов по более низкой цене", - считает Тюрина. Между тем, несмотря на такое ценовое предложение, в сентябре преимущественно был активный рост экспорта, заметила эксперт. Египет, например, стал лидером по закупкам пшеницы: туда было отгружено больше чем 780 тысяч тонн (минус 32% к сентябрю год назад), сообщила эксперт. Второе место – у Турции (рост на 4%, до 616 тысяч тонн), третье – у Ирана (490 тысяч тонн, минус 32%). На четвертом месте – Индонезия: туда в сентябре прошлого года экспорта не было, в сентябре 2023 года - отгрузили 281,5 тысячи тонн. Замыкает пятерку Пакистан - отгрузки туда выросли в 3,2 раза, до 274 тысяч тонн. А поставки в Алжир остались на уровне прошлого года – 144 тысячи тонн. Тюрина также назвала долгосрочным трендом сезона поставки в страны Латинской Америки: например, объемы экспорта в Мексику в сентябре год к году выросли в 4,7 раза, в Бразилию - в 3,7 раза, а в Венесуэлу поставки начались – 33 тысячи тонн в сентябре. Она выделила значительный рост отгрузок пшеницы во Вьетнам - после исключения из карантинных объектов бодяка полевого экспорт туда вырос более чем в 6 раз, до 71,5 тысячи тонн.

https://ria.ru/20231002/zerno-1899989302.html

https://ria.ru/20230929/zerno-1899416642.html

https://ria.ru/20230926/zerno-1898711961.html

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экономика, россия, украина, цены на нефть, алжир (провинция)