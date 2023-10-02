https://ria.ru/20231002/zemletryasenie-1899915542.html
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.10.2023
В Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:44
2023-10-02T12:44
2023-10-02T13:00
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индонезия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. "Землетрясение магнитудой 5,6, глубиной 14 километров произошло 2 октября в 15.58 по местному времени (11.58 мск - ред.), возможность цунами отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном агентством в социальной сети X. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.
https://ria.ru/20230929/zemletryasenie-1899326625.html
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в мире, индонезия
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6