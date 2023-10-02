Рейтинг@Mail.ru
На Западе задали Зеленскому неприятный вопрос - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899825780.html
На Западе задали Зеленскому неприятный вопрос
На Западе задали Зеленскому неприятный вопрос - РИА Новости, 02.10.2023
На Западе задали Зеленскому неприятный вопрос
На фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте, несмотря на военную помощь НАТО, западные страны все чаще задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине, РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T07:20
2023-10-02T07:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
россия
владимир зеленский
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898449685_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_2371066ff660dea0a6c05807f606a634.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте, несмотря на военную помощь НАТО, западные страны все чаще задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине, об этом пишет журналист Рейнхард Шликер в статье для немецкого журнала Focus."Как бы горько это ни звучало, ценность новостей падает, бонус, дающий образ храброго Давида, которому приходиться сражаться с коварным Голиафом из Москвы, больше не является единственным. Страны-доноры все чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине", — говорится в публикации.Шликер отмечает, что списки военных поставок Киеву выглядят как "полный базовый набор для Армагеддона", и если хотя бы один пункт в них будет отсутствовать, судьба Украины окажется под угрозой.На этом фоне, по словам журналиста, Владимир Зеленский периодически предпринимает шаги, направленные на снижение недовольства западных стран внутриполитической обстановкой в стране: "совсем недавно уволил министра обороны, а вскоре после этого и всех его заместителей, сославшись на коррупцию".По мнению журналиста, такие инициативы крайне необходимы Зеленскому, особенно для сохранения поддержки главного военного союзника в лице США, где постепенно снижается степень общественной поддержки Украины."Хотя Соединенные Штаты являются одним из самых важных сторонников Украины, растет число голосов, призывающих к решительному сокращению помощи", — говорится в материале.Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899819748.html
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html
украина
сша
германия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898449685_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_52e58281d3fcc3b80f3353625869f41a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, россия, владимир зеленский, джо байден, нато, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Москва
На Западе задали Зеленскому неприятный вопрос

Focus: страны Запада задают Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте, несмотря на военную помощь НАТО, западные страны все чаще задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине, об этом пишет журналист Рейнхард Шликер в статье для немецкого журнала Focus.
"Как бы горько это ни звучало, ценность новостей падает, бонус, дающий образ храброго Давида, которому приходиться сражаться с коварным Голиафом из Москвы, больше не является единственным. Страны-доноры все чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине", — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Киеве анонсировали крах Украины через 45 дней
Вчера, 04:02
Шликер отмечает, что списки военных поставок Киеву выглядят как "полный базовый набор для Армагеддона", и если хотя бы один пункт в них будет отсутствовать, судьба Украины окажется под угрозой.
На этом фоне, по словам журналиста, Владимир Зеленский периодически предпринимает шаги, направленные на снижение недовольства западных стран внутриполитической обстановкой в стране: "совсем недавно уволил министра обороны, а вскоре после этого и всех его заместителей, сославшись на коррупцию".
По мнению журналиста, такие инициативы крайне необходимы Зеленскому, особенно для сохранения поддержки главного военного союзника в лице США, где постепенно снижается степень общественной поддержки Украины.
"Хотя Соединенные Штаты являются одним из самых важных сторонников Украины, растет число голосов, призывающих к решительному сокращению помощи", — говорится в материале.
Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
СМИ: Украина получила от союзников по НАТО два удара в спину
Вчера, 01:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГерманияРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала