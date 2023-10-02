https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899825780.html

На Западе задали Зеленскому неприятный вопрос

На Западе задали Зеленскому неприятный вопрос - РИА Новости, 02.10.2023

На Западе задали Зеленскому неприятный вопрос

На фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте, несмотря на военную помощь НАТО, западные страны все чаще задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине, РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:20

2023-10-02T07:20

2023-10-02T07:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте, несмотря на военную помощь НАТО, западные страны все чаще задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине, об этом пишет журналист Рейнхард Шликер в статье для немецкого журнала Focus."Как бы горько это ни звучало, ценность новостей падает, бонус, дающий образ храброго Давида, которому приходиться сражаться с коварным Голиафом из Москвы, больше не является единственным. Страны-доноры все чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине", — говорится в публикации.Шликер отмечает, что списки военных поставок Киеву выглядят как "полный базовый набор для Армагеддона", и если хотя бы один пункт в них будет отсутствовать, судьба Украины окажется под угрозой.На этом фоне, по словам журналиста, Владимир Зеленский периодически предпринимает шаги, направленные на снижение недовольства западных стран внутриполитической обстановкой в стране: "совсем недавно уволил министра обороны, а вскоре после этого и всех его заместителей, сославшись на коррупцию".По мнению журналиста, такие инициативы крайне необходимы Зеленскому, особенно для сохранения поддержки главного военного союзника в лице США, где постепенно снижается степень общественной поддержки Украины."Хотя Соединенные Штаты являются одним из самых важных сторонников Украины, растет число голосов, призывающих к решительному сокращению помощи", — говорится в материале.Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899819748.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

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