Рейтинг@Mail.ru
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899818876.html
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского - РИА Новости, 02.10.2023
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского
Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью", такое мнение высказал в своей статье для РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:32
2023-10-02T03:32
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897915546_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a87d76477437e10c80a88786004ab0aa.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью", такое мнение высказал в своей статье для American Thinker старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский.Как напомнил автор, после избрания Зеленского президентом в апреле 2019 года Украина была полна оптимизма: он обещал мир, прекращение коррупции и экономическое процветание. Однако спустя четыре года страна оказалась в состоянии конфликта, коррупция достигла небывалого уровня."Страна выживает за счет международной помощи, а люди, которые четыре года назад обещали сделать "Украину свободной и независимой", оказались лжецами и лицемерами", - написал Марковский. Взявшись решать сложную задачу искоренения коррупции, Зеленский в итоге не просто смирился с существованием этой системы, а "совершил невероятное": поставил Украину на новые коррупционные рельсы, подменив национальные интересы личными.По слова автора, как и его предшественник Петр Порошенко, Зеленский продолжил стратегию по разрешению конфликта силовыми методами, при этом продолжение боевых действий было вызвано в первую очередь финансовыми причинами.В результате начало российской спецоперации дало Зеленскому новые "возможности". Как подчеркнул Марковский, стратегия Зеленского заключается в том, что конфликт способствует неограниченному притоку средств, которые наполняют его карманы, политической и военной элиты."В анналах истории трудно найти другой такой пример, когда всенародно избранный лидер страны растратил бы столько политического капитала, предал доверие народа и променял свои прекрасные стремления на личное обогащение", - заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230928/delo-1899299175.html
https://ria.ru/20230929/es-1899345947.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897915546_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0a0b42a5431b08d058a5c71740b482c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского

AT: Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский на Генассамблее ООН
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью", такое мнение высказал в своей статье для American Thinker старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский.
Как напомнил автор, после избрания Зеленского президентом в апреле 2019 года Украина была полна оптимизма: он обещал мир, прекращение коррупции и экономическое процветание. Однако спустя четыре года страна оказалась в состоянии конфликта, коррупция достигла небывалого уровня.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
СМИ: на Украине завели дело против брата замглавы офиса Зеленского
28 сентября, 20:23
"Страна выживает за счет международной помощи, а люди, которые четыре года назад обещали сделать "Украину свободной и независимой", оказались лжецами и лицемерами", - написал Марковский. Взявшись решать сложную задачу искоренения коррупции, Зеленский в итоге не просто смирился с существованием этой системы, а "совершил невероятное": поставил Украину на новые коррупционные рельсы, подменив национальные интересы личными.
По слова автора, как и его предшественник Петр Порошенко, Зеленский продолжил стратегию по разрешению конфликта силовыми методами, при этом продолжение боевых действий было вызвано в первую очередь финансовыми причинами.
В результате начало российской спецоперации дало Зеленскому новые "возможности". Как подчеркнул Марковский, стратегия Зеленского заключается в том, что конфликт способствует неограниченному притоку средств, которые наполняют его карманы, политической и военной элиты.
"В анналах истории трудно найти другой такой пример, когда всенародно избранный лидер страны растратил бы столько политического капитала, предал доверие народа и променял свои прекрасные стремления на личное обогащение", - заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года
29 сентября, 09:01
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала