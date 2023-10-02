https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899818876.html
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского - РИА Новости, 02.10.2023
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского
Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью", такое мнение высказал в своей статье для РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:32
2023-10-02T03:32
2023-10-02T03:32
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897915546_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a87d76477437e10c80a88786004ab0aa.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью", такое мнение высказал в своей статье для American Thinker старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский.Как напомнил автор, после избрания Зеленского президентом в апреле 2019 года Украина была полна оптимизма: он обещал мир, прекращение коррупции и экономическое процветание. Однако спустя четыре года страна оказалась в состоянии конфликта, коррупция достигла небывалого уровня."Страна выживает за счет международной помощи, а люди, которые четыре года назад обещали сделать "Украину свободной и независимой", оказались лжецами и лицемерами", - написал Марковский. Взявшись решать сложную задачу искоренения коррупции, Зеленский в итоге не просто смирился с существованием этой системы, а "совершил невероятное": поставил Украину на новые коррупционные рельсы, подменив национальные интересы личными.По слова автора, как и его предшественник Петр Порошенко, Зеленский продолжил стратегию по разрешению конфликта силовыми методами, при этом продолжение боевых действий было вызвано в первую очередь финансовыми причинами.В результате начало российской спецоперации дало Зеленскому новые "возможности". Как подчеркнул Марковский, стратегия Зеленского заключается в том, что конфликт способствует неограниченному притоку средств, которые наполняют его карманы, политической и военной элиты."В анналах истории трудно найти другой такой пример, когда всенародно избранный лидер страны растратил бы столько политического капитала, предал доверие народа и променял свои прекрасные стремления на личное обогащение", - заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230928/delo-1899299175.html
https://ria.ru/20230929/es-1899345947.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897915546_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0a0b42a5431b08d058a5c71740b482c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского
AT: Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.
Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью", такое мнение высказал в своей статье для American Thinker
старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский.
Как напомнил автор, после избрания Зеленского
президентом в апреле 2019 года Украина
была полна оптимизма: он обещал мир, прекращение коррупции и экономическое процветание. Однако спустя четыре года страна оказалась в состоянии конфликта, коррупция достигла небывалого уровня.
СМИ: на Украине завели дело против брата замглавы офиса Зеленского
"Страна выживает за счет международной помощи, а люди, которые четыре года назад обещали сделать "Украину свободной и независимой", оказались лжецами и лицемерами", - написал Марковский. Взявшись решать сложную задачу искоренения коррупции, Зеленский в итоге не просто смирился с существованием этой системы, а "совершил невероятное": поставил Украину на новые коррупционные рельсы, подменив национальные интересы личными.
По слова автора, как и его предшественник Петр Порошенко
, Зеленский продолжил стратегию по разрешению конфликта силовыми методами, при этом продолжение боевых действий было вызвано в первую очередь финансовыми причинами.
В результате начало российской спецоперации дало Зеленскому новые "возможности". Как подчеркнул Марковский, стратегия Зеленского заключается в том, что конфликт способствует неограниченному притоку средств, которые наполняют его карманы, политической и военной элиты.
"В анналах истории трудно найти другой такой пример, когда всенародно избранный лидер страны растратил бы столько политического капитала, предал доверие народа и променял свои прекрасные стремления на личное обогащение", - заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года