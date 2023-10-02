https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899818876.html

"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского

"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского - РИА Новости, 02.10.2023

"Невероятное": в США раскрыли коварный замысел Зеленского

Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью", такое мнение высказал в своей статье для РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T03:32

2023-10-02T03:32

2023-10-02T03:32

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение, а вооруженный конфликт стал для него "возможностью", такое мнение высказал в своей статье для American Thinker старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский.Как напомнил автор, после избрания Зеленского президентом в апреле 2019 года Украина была полна оптимизма: он обещал мир, прекращение коррупции и экономическое процветание. Однако спустя четыре года страна оказалась в состоянии конфликта, коррупция достигла небывалого уровня."Страна выживает за счет международной помощи, а люди, которые четыре года назад обещали сделать "Украину свободной и независимой", оказались лжецами и лицемерами", - написал Марковский. Взявшись решать сложную задачу искоренения коррупции, Зеленский в итоге не просто смирился с существованием этой системы, а "совершил невероятное": поставил Украину на новые коррупционные рельсы, подменив национальные интересы личными.По слова автора, как и его предшественник Петр Порошенко, Зеленский продолжил стратегию по разрешению конфликта силовыми методами, при этом продолжение боевых действий было вызвано в первую очередь финансовыми причинами.В результате начало российской спецоперации дало Зеленскому новые "возможности". Как подчеркнул Марковский, стратегия Зеленского заключается в том, что конфликт способствует неограниченному притоку средств, которые наполняют его карманы, политической и военной элиты."В анналах истории трудно найти другой такой пример, когда всенародно избранный лидер страны растратил бы столько политического капитала, предал доверие народа и променял свои прекрасные стремления на личное обогащение", - заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230928/delo-1899299175.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко