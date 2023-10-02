https://ria.ru/20231002/zayavlenie-1899845775.html

Великобритания сделала дерзкое заявление в адрес России

Великобритания сделала дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 02.10.2023

Великобритания сделала дерзкое заявление в адрес России

ВСУ могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на слова главы Минобороны... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:19

2023-10-02T10:19

2023-10-02T16:56

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грант шэппс

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на слова главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса."Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях", — говорится в материале.Глава Минобороны Великобритании также потребовал сохранить поддержку Киеву, заявив, что российское руководство нарушило мир в Европе."Владимир Путин нарушил мир во всей Европе", — заявил Шаппс.Накануне газета The Telegraph сообщила со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских подразделений. Шэппс подчеркнул, что речь идет в том числе о размещении там военного производства.Позже этим днем премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте.

https://ria.ru/20231002/vsu-1899831155.html

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