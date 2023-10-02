Рейтинг@Mail.ru
Великобритания сделала дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 02.10.2023 (обновлено: 16:56 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/zayavlenie-1899845775.html
Великобритания сделала дерзкое заявление в адрес России
Великобритания сделала дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 02.10.2023
Великобритания сделала дерзкое заявление в адрес России
ВСУ могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на слова главы Минобороны... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:19
2023-10-02T16:56
в мире
великобритания
украина
россия
владимир путин
грант шаппс
грант шэппс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900007724_0:226:3074:1955_1920x0_80_0_0_32c17213e53752ff4a69c4cf7ac3696d.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на слова главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса.&quot;Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях&quot;, — говорится в материале.Глава Минобороны Великобритании также потребовал сохранить поддержку Киеву, заявив, что российское руководство нарушило мир в Европе.&quot;Владимир Путин нарушил мир во всей Европе&quot;, — заявил Шаппс.Накануне газета The Telegraph сообщила со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских подразделений. Шэппс подчеркнул, что речь идет в том числе о размещении там военного производства.Позже этим днем премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте.
https://ria.ru/20231002/vsu-1899831155.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900007724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e257e112a4e4aec4dba88445a28cb79c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия, владимир путин, грант шаппс, грант шэппс, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Владимир Путин, Грант Шаппс, Грант Шэппс, Вооруженные силы Украины
Великобритания сделала дерзкое заявление в адрес России

Шаппс: ВСУ могут использовать Storm Shadow для ударов по ВС России

© AFP 2023 / JUSTIN TALLISМинистр обороны Великобритании Грант Шаппс
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на слова главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса.
«

"Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях", — говорится в материале.

Глава Минобороны Великобритании также потребовал сохранить поддержку Киеву, заявив, что российское руководство нарушило мир в Европе.
«

"Владимир Путин нарушил мир во всей Европе", — заявил Шаппс.

Накануне газета The Telegraph сообщила со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских подразделений. Шэппс подчеркнул, что речь идет в том числе о размещении там военного производства.

Позже этим днем премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции
Вчера, 08:50
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссияВладимир ПутинГрант ШаппсГрант ШэппсВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала