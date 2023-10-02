https://ria.ru/20231002/zavod-1900031899.html
В Тюменской области открыли завод по глубокой переработке гороха
В Тюменской области открыли завод по глубокой переработке гороха - РИА Новости, 02.10.2023
В Тюменской области открыли завод по глубокой переработке гороха
Первую очередь завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе Тюменской области, для России это первое такое производство, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:55
2023-10-02T17:55
2023-10-02T17:56
тюменская область
экономика
тюменская область
россия
ишимский район
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ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Первую очередь завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе Тюменской области, для России это первое такое производство, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК. Проект "ПротеинСиб" реализует местный агрохолдинг "Юбилейный". "Аналогов таких заводов в России нет, и это еще один большой шаг в формировании в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции. Это и серьезная заявка на увеличение экспорта продукции тюменского АПК, и яркий пример импортозамещения на самом российском рынке", - считает замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов. На площадках инвестпроекта "ПротеинСиб" уже работают элеваторный комплекс, склад готовой продукции, административно-бытовой корпус и визировочная лаборатория. Ведутся работы по проектированию второй очереди строительства, проектирование водопровода и напорной канализации. Завершить строительно-монтажные работы планируется к 2027 году, к 2029 году – вывести его на полную мощность, а это 70 тысяч тонн продукции в год, что составит 5,5% от мирового производства сухого горохового протеина. Также инвестор планирует выпускать гороховый крахмал и гороховую клетчатку. В качестве сырья инвестор планирует использовать горох, выращенный на полях Тюменской области.
https://ria.ru/20230922/zerno-1897935269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тюменская область, россия, ишимский район
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Россия, Ишимский район
В Тюменской области открыли завод по глубокой переработке гороха
Первый в России завод по глубокой переработке гороха открыли в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Первую очередь завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе Тюменской области, для России это первое такое производство, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.
Проект "ПротеинСиб" реализует местный агрохолдинг "Юбилейный".
«
"Аналогов таких заводов в России нет, и это еще один большой шаг в формировании в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции. Это и серьезная заявка на увеличение экспорта продукции тюменского АПК, и яркий пример импортозамещения на самом российском рынке", - считает замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.
На площадках инвестпроекта "ПротеинСиб" уже работают элеваторный комплекс, склад готовой продукции, административно-бытовой корпус и визировочная лаборатория. Ведутся работы по проектированию второй очереди строительства, проектирование водопровода и напорной канализации. Завершить строительно-монтажные работы планируется к 2027 году, к 2029 году – вывести его на полную мощность, а это 70 тысяч тонн продукции в год, что составит 5,5% от мирового производства сухого горохового протеина. Также инвестор планирует выпускать гороховый крахмал и гороховую клетчатку.
В качестве сырья инвестор планирует использовать горох, выращенный на полях Тюменской области.
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