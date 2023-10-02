https://ria.ru/20231002/zavod-1900031899.html

В Тюменской области открыли завод по глубокой переработке гороха

В Тюменской области открыли завод по глубокой переработке гороха - РИА Новости, 02.10.2023

В Тюменской области открыли завод по глубокой переработке гороха

Первую очередь завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе Тюменской области, для России это первое такое производство, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:55

2023-10-02T17:55

2023-10-02T17:56

тюменская область

экономика

тюменская область

россия

ишимский район

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ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Первую очередь завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе Тюменской области, для России это первое такое производство, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК. Проект "ПротеинСиб" реализует местный агрохолдинг "Юбилейный". "Аналогов таких заводов в России нет, и это еще один большой шаг в формировании в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции. Это и серьезная заявка на увеличение экспорта продукции тюменского АПК, и яркий пример импортозамещения на самом российском рынке", - считает замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов. На площадках инвестпроекта "ПротеинСиб" уже работают элеваторный комплекс, склад готовой продукции, административно-бытовой корпус и визировочная лаборатория. Ведутся работы по проектированию второй очереди строительства, проектирование водопровода и напорной канализации. Завершить строительно-монтажные работы планируется к 2027 году, к 2029 году – вывести его на полную мощность, а это 70 тысяч тонн продукции в год, что составит 5,5% от мирового производства сухого горохового протеина. Также инвестор планирует выпускать гороховый крахмал и гороховую клетчатку. В качестве сырья инвестор планирует использовать горох, выращенный на полях Тюменской области.

https://ria.ru/20230922/zerno-1897935269.html

тюменская область

россия

ишимский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тюменская область, россия, ишимский район