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Лукашенко назначил нового замначальника генштаба - РИА Новости, 02.10.2023
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18:50 02.10.2023 (обновлено: 18:55 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/zamnachalnik-1900042413.html
Лукашенко назначил нового замначальника генштаба
Лукашенко назначил нового замначальника генштаба - РИА Новости, 02.10.2023
Лукашенко назначил нового замначальника генштаба
Андрей Расюк назначен новым заместителем начальника генерального штаба ВС Белоруссии, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:50
2023-10-02T18:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Андрей Расюк назначен новым заместителем начальника генерального штаба ВС Белоруссии, сообщает пресс-служба президента республики. "Полковник Андрей Расюк назначен начальником главного организационно-мобилизационного управления - заместителем начальника генерального штаба Вооруженных Сил. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 октября", - передает агентство. До августа этого года эту должность занимал генерал-майор Владислав Будик.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назначил нового замначальника генштаба

Лукашенко назначил новым замначальника генштаба Андрея Расюка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Андрей Расюк назначен новым заместителем начальника генерального штаба ВС Белоруссии, сообщает пресс-служба президента республики.
«
"Полковник Андрей Расюк назначен начальником главного организационно-мобилизационного управления - заместителем начальника генерального штаба Вооруженных Сил. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 октября", - передает агентство.
До августа этого года эту должность занимал генерал-майор Владислав Будик.
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