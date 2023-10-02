https://ria.ru/20231002/zamnachalnik-1900042413.html
Лукашенко назначил нового замначальника генштаба
Лукашенко назначил нового замначальника генштаба - РИА Новости, 02.10.2023
Лукашенко назначил нового замначальника генштаба
Андрей Расюк назначен новым заместителем начальника генерального штаба ВС Белоруссии, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:50
2023-10-02T18:50
2023-10-02T18:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Андрей Расюк назначен новым заместителем начальника генерального штаба ВС Белоруссии, сообщает пресс-служба президента республики. "Полковник Андрей Расюк назначен начальником главного организационно-мобилизационного управления - заместителем начальника генерального штаба Вооруженных Сил. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 октября", - передает агентство. До августа этого года эту должность занимал генерал-майор Владислав Будик.
https://ria.ru/20230928/mnogopolyarnost-1899134441.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назначил нового замначальника генштаба
Лукашенко назначил новым замначальника генштаба Андрея Расюка