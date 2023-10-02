Российское посольство заявило о неприемлемых выпадах со стороны Норвегии
Посольство России: Норвегия позволила себе неприемлемые выпады в адрес РФ
Здание посольства России в Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Представители Норвегии позволили себе на различных площадках неприемлемые выпады в адрес России, также они манипулируют историческими фактами о Второй мировой войне, заявили в Посольстве России в Норвегии.
На прошлой неделе МИД РФ обратил внимание на доклад от 25 сентября "независимой международной комиссии" по расследованию событий на Украине, которая в ходе сессии СПЧ ООН представила доклад об итогах своей деятельности. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что обвинения, озвученные во время доклада представителем Норвегии и председателем комиссии Эриком Мёссе, нельзя "квалифицировать иначе как безосновательные и бездоказательные в адрес российских властей".
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"В последнее время представители правительства Норвегии на различных площадках, в том числе в США, позволили себе ряд неприемлемых выпадов в адрес России. С их стороны имели место грубое манипулирование историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде, а также идеологизированные оценки текущих международных процессов. В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии", - говорится в сообщении посольства РФ в Telegram-канале.
В посольстве подчеркнули, что представители Осло также продемонстрировали высокомерие к суверенитету развивающихся стран, и добавили, что Норвегия ставит под сомнение способность этих государств самостоятельно оценивать международную обстановку и определять свои внешнеполитические подходы.