https://ria.ru/20231002/vypady-1900035521.html

Российское посольство заявило о неприемлемых выпадах со стороны Норвегии

Российское посольство заявило о неприемлемых выпадах со стороны Норвегии - РИА Новости, 02.10.2023

Российское посольство заявило о неприемлемых выпадах со стороны Норвегии

Представители Норвегии позволили себе на различных площадках неприемлемые выпады в адрес России, также они манипулируют историческими фактами о Второй мировой... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:19

2023-10-02T18:19

2023-10-02T18:21

в мире

норвегия

оон

мария захарова

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575982117_0:0:769:434_1920x0_80_0_0_b237780862933ad54897355c6900d255.png

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Представители Норвегии позволили себе на различных площадках неприемлемые выпады в адрес России, также они манипулируют историческими фактами о Второй мировой войне, заявили в Посольстве России в Норвегии. На прошлой неделе МИД РФ обратил внимание на доклад от 25 сентября "независимой международной комиссии" по расследованию событий на Украине, которая в ходе сессии СПЧ ООН представила доклад об итогах своей деятельности. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что обвинения, озвученные во время доклада представителем Норвегии и председателем комиссии Эриком Мёссе, нельзя "квалифицировать иначе как безосновательные и бездоказательные в адрес российских властей". "В последнее время представители правительства Норвегии на различных площадках, в том числе в США, позволили себе ряд неприемлемых выпадов в адрес России. С их стороны имели место грубое манипулирование историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде, а также идеологизированные оценки текущих международных процессов. В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии", - говорится в сообщении посольства РФ в Telegram-канале. В посольстве подчеркнули, что представители Осло также продемонстрировали высокомерие к суверенитету развивающихся стран, и добавили, что Норвегия ставит под сомнение способность этих государств самостоятельно оценивать международную обстановку и определять свои внешнеполитические подходы.

https://ria.ru/20231002/zayavlenie-1899845775.html

https://ria.ru/20230930/taurus-1899626011.html

норвегия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, оон, мария захарова, россия, украина