https://ria.ru/20231002/vsu-1899956000.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении до 65 военных, а также гаубицу и артиллерийскую систему американского производства, сообщили в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:25

2023-10-02T14:25

2023-10-02T14:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении до 65 военных, а также гаубицу и артиллерийскую систему американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М109 "Паладин" и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 107-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20231002/ssha-1899929685.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины