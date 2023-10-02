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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении до 65 военных, а также гаубицу и артиллерийскую систему американского производства, сообщили в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:25
2023-10-02T14:25
2023-10-02T14:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении до 65 военных, а также гаубицу и артиллерийскую систему американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М109 "Паладин" и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 107-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20231002/ssha-1899929685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ на Купянском направлении потеряли до 65 бойцов