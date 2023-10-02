Рейтинг@Mail.ru
"Кинжал" им в бункер. В Сети обрушились на министров ЕС за встречу в Киеве - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/vstrecha-1900034184.html
"Кинжал" им в бункер. В Сети обрушились на министров ЕС за встречу в Киеве
"Кинжал" им в бункер. В Сети обрушились на министров ЕС за встречу в Киеве - РИА Новости, 02.10.2023
"Кинжал" им в бункер. В Сети обрушились на министров ЕС за встречу в Киеве
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министров иностранных дел стран Евросоюза, которые собрались в украинской столице. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:06
2023-10-02T18:06
политика
украина
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_e572c3982817df0cb03d8de5950da4c6.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министров иностранных дел стран Евросоюза, которые собрались в украинской столице."Опишите мне, пожалуйста, цель этой провокации, которая уж точно не приведет к урегулированию конфликта", — написал anonyme."Встреча в Киеве? Неплохой афронт антиевропейцам, лояльным Москве. Очень хорошая идея!" — уверен Aragorn."Что вы чепуху несете, Aragorn? Встреча состоится в бункере (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, это будет подобие совещаний в бункере фюрера в 1945 году, как раз перед падением Берлина. Конец этой истории мы знаем", — ответил ему один из пользователей."Москва могла бы использовать ракетный комплекс "Кинжал", но зачем тратить технику понапрасну. Эти министры уничтожают сами себя в глазах европейских народов, обманутых и разоренных из-за действий этих "наемных менеджеров". Их нельзя даже назвать политиками: они делают, что им скажут, максимизируя свои доходы и минимизируя риски", — заметил Diogène.В Киеве в понедельник прошла неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Это беспрецедентное мероприятие в стране, участвующей в вооруженном конфликте, носило символический характер, каких-либо конкретных решений по его итогам принято не было. Возможность такой встречи ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html
https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899988201.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_c1537796411efec4426f49edef4d1d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, евросоюз, россия
Политика, Украина, Евросоюз, Россия
"Кинжал" им в бункер. В Сети обрушились на министров ЕС за встречу в Киеве

Читатели Le Figaro раскритиковали министров ЕС за встречу в Киеве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министров иностранных дел стран Евросоюза, которые собрались в украинской столице.
"Опишите мне, пожалуйста, цель этой провокации, которая уж точно не приведет к урегулированию конфликта", — написал anonyme.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине
Вчера, 17:16
"Встреча в Киеве? Неплохой афронт антиевропейцам, лояльным Москве. Очень хорошая идея!" — уверен Aragorn.
"Что вы чепуху несете, Aragorn? Встреча состоится в бункере (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, это будет подобие совещаний в бункере фюрера в 1945 году, как раз перед падением Берлина. Конец этой истории мы знаем", — ответил ему один из пользователей.
«
"Москва могла бы использовать ракетный комплекс "Кинжал", но зачем тратить технику понапрасну. Эти министры уничтожают сами себя в глазах европейских народов, обманутых и разоренных из-за действий этих "наемных менеджеров". Их нельзя даже назвать политиками: они делают, что им скажут, максимизируя свои доходы и минимизируя риски", — заметил Diogène.
В Киеве в понедельник прошла неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Это беспрецедентное мероприятие в стране, участвующей в вооруженном конфликте, носило символический характер, каких-либо конкретных решений по его итогам принято не было. Возможность такой встречи ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США
Вчера, 15:48
 
ПолитикаУкраинаЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала