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"Кинжал" им в бункер. В Сети обрушились на министров ЕС за встречу в Киеве

"Кинжал" им в бункер. В Сети обрушились на министров ЕС за встречу в Киеве - РИА Новости, 02.10.2023

"Кинжал" им в бункер. В Сети обрушились на министров ЕС за встречу в Киеве

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министров иностранных дел стран Евросоюза, которые собрались в украинской столице. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:06

2023-10-02T18:06

2023-10-02T18:06

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украина

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министров иностранных дел стран Евросоюза, которые собрались в украинской столице."Опишите мне, пожалуйста, цель этой провокации, которая уж точно не приведет к урегулированию конфликта", — написал anonyme."Встреча в Киеве? Неплохой афронт антиевропейцам, лояльным Москве. Очень хорошая идея!" — уверен Aragorn."Что вы чепуху несете, Aragorn? Встреча состоится в бункере (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, это будет подобие совещаний в бункере фюрера в 1945 году, как раз перед падением Берлина. Конец этой истории мы знаем", — ответил ему один из пользователей."Москва могла бы использовать ракетный комплекс "Кинжал", но зачем тратить технику понапрасну. Эти министры уничтожают сами себя в глазах европейских народов, обманутых и разоренных из-за действий этих "наемных менеджеров". Их нельзя даже назвать политиками: они делают, что им скажут, максимизируя свои доходы и минимизируя риски", — заметил Diogène.В Киеве в понедельник прошла неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Это беспрецедентное мероприятие в стране, участвующей в вооруженном конфликте, носило символический характер, каких-либо конкретных решений по его итогам принято не было. Возможность такой встречи ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html

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политика, украина, евросоюз, россия