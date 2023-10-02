https://ria.ru/20231002/vosstanovlenie-1900070591.html
Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области
Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области - РИА Новости, 02.10.2023
Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области
Италия по итогам визита главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни в Киев взяла шефство над восстановлением Одессы и Одесской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:09
2023-10-02T23:09
2023-10-02T23:11
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РИМ, 2 окт – РИА Новости. Италия по итогам визита главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни в Киев взяла шефство над восстановлением Одессы и Одесской области, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В рамках поездки в Киев для участия в заседании глав МИД ЕС Таяни провел с министром культуры Украины Ростиславом Карандеевым встречу, посвященную итальянскому патронату за реконструкцией Одессы. В мероприятии приняли участие губернатор и мэр Одессы, а также руководители авторитетных итальянских культурных учреждений - Миланской Триеннале и римского музей MAXXI. "Италия официально взяла на себя шефство над реконструкцией города и Одесской области… Таяни выразил поддержку инициативе "Лаборатория восстановления Украины", продвигаемой правительственным Дворцом Киджи, министерством иностранных дел и министерством культуры совместно с Триеннале и MAXXI, которые организуют презентацию в Милане 31 октября", - говорится в сообщении МИД Италии. Как отмечается в совместном заявлении Италии и Украины по итогам поездки Таяни, Италия внесла важный вклад в работу по включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее правительственный Дворец Киджи заявлял, что Италия примет участие в восстановлении разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе.
https://ria.ru/20230930/podtoplenie-1899609388.html
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в мире, италия, антонио таяни, евросоюз, юнеско, киев, коммерческая недвижимость, одесса
В мире, Италия, Антонио Таяни, Евросоюз, ЮНЕСКО, Киев, Коммерческая недвижимость, Одесса
Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области
В МИД Италии заявили, что берут шефство над восстановлением Одессы и области