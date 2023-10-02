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В Екатеринбурге простятся с экс-главой свердловского ГУВД Воротниковым - РИА Новости, 02.10.2023
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15:04 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/vorotnikov-1899971770.html
В Екатеринбурге простятся с экс-главой свердловского ГУВД Воротниковым
В Екатеринбурге простятся с экс-главой свердловского ГУВД Воротниковым - РИА Новости, 02.10.2023
В Екатеринбурге простятся с экс-главой свердловского ГУВД Воротниковым
Бывшего главу ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенанта Владимира Воротникова похоронят 4 октября с воинскими почестями, сообщает портал Ura.ru. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:04
2023-10-02T15:04
свердловская область
валерий горелых
ura.ru
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Бывшего главу ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенанта Владимира Воротникова похоронят 4 октября с воинскими почестями, сообщает портал Ura.ru."Прощание с легендарным сыщиком (Владимиром Воротниковым. – Прим. ред.) состоится в предстоящую среду 4 октября в 10 часов в Храме-памятнике на Крови", — сказал изданию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.Он добавил, что после гражданской панихиды и отпевания Воротникова похоронят на Широкореченском кладбище. Во время церемонии также состоится троекратный оружейный салют и прозвучит оркестр.Владимир Воротников скончался 1 октября от перенесенного инсульта.
свердловская область
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свердловская область, валерий горелых, ura.ru
Свердловская область, Валерий Горелых, Ura.ru
В Екатеринбурге простятся с экс-главой свердловского ГУВД Воротниковым

Экс-начальника ГУ МВД по Свердловской области похоронят с воинскими почестями

© ГУМВД РФ по Свердловской областиЭкс-начальник свердловского главка МВД Владимир Воротников
Экс-начальник свердловского главка МВД Владимир Воротников
© ГУМВД РФ по Свердловской области
Экс-начальник свердловского главка МВД Владимир Воротников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Бывшего главу ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенанта Владимира Воротникова похоронят 4 октября с воинскими почестями, сообщает портал Ura.ru.
"Прощание с легендарным сыщиком (Владимиром Воротниковым. – Прим. ред.) состоится в предстоящую среду 4 октября в 10 часов в Храме-памятнике на Крови", — сказал изданию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
Он добавил, что после гражданской панихиды и отпевания Воротникова похоронят на Широкореченском кладбище. Во время церемонии также состоится троекратный оружейный салют и прозвучит оркестр.
Владимир Воротников скончался 1 октября от перенесенного инсульта.
 
Свердловская областьВалерий ГорелыхUra.ru
 
 
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