https://ria.ru/20231002/vorotnikov-1899971770.html

В Екатеринбурге простятся с экс-главой свердловского ГУВД Воротниковым

В Екатеринбурге простятся с экс-главой свердловского ГУВД Воротниковым - РИА Новости, 02.10.2023

В Екатеринбурге простятся с экс-главой свердловского ГУВД Воротниковым

Бывшего главу ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенанта Владимира Воротникова похоронят 4 октября с воинскими почестями, сообщает портал Ura.ru. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:04

2023-10-02T15:04

2023-10-02T15:04

свердловская область

валерий горелых

ura.ru

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Бывшего главу ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенанта Владимира Воротникова похоронят 4 октября с воинскими почестями, сообщает портал Ura.ru."Прощание с легендарным сыщиком (Владимиром Воротниковым. – Прим. ред.) состоится в предстоящую среду 4 октября в 10 часов в Храме-памятнике на Крови", — сказал изданию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.Он добавил, что после гражданской панихиды и отпевания Воротникова похоронят на Широкореченском кладбище. Во время церемонии также состоится троекратный оружейный салют и прозвучит оркестр.Владимир Воротников скончался 1 октября от перенесенного инсульта.

свердловская область

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свердловская область, валерий горелых, ura.ru