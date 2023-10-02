https://ria.ru/20231002/voda-1899836219.html
В Москве за год провели более двух миллионов анализов качества воды
В Москве за год провели более двух миллионов анализов качества воды - РИА Новости, 02.10.2023
В Москве за год провели более двух миллионов анализов качества воды
Более 2 миллионов анализов качества столичной воды проведено с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:24
2023-10-02T09:24
2023-10-02T09:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов анализов качества столичной воды проведено с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства круглосуточно следят за качеством воды, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая нормативам. В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям. Всего за январь-сентябрь 2023 года было проведено свыше 2 миллионов различных исследований", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что с 2011 года количество анализов воды, в том числе в водоисточниках, выросло на 30%, число контролируемых параметров - на 45%. "Ежедневно мегаполис потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в столице проложено более 13 тысячи километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле, чтобы при необходимости можно было оперативно внести корректировки в параметры водоподготовки. Выполняем забор в более чем 250 точках, начиная от водохранилищ. Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью свыше 500 автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети", - пояснил Бирюков. Он отметил, что приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что проведенные исследования в очередной раз подтвердили соответствие столичной воды всем стандартам, ведь для ее очистки применяются самые передовые технологии, в том числе озоносорбция.
https://ria.ru/20230928/pavodki-1899081489.html
https://ria.ru/20230918/sanprosvet-1896863943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве за год провели более двух миллионов анализов качества воды
Заммэра: в Москве за год провели более двух миллионов анализов качества воды
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов анализов качества столичной воды проведено с начала этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства круглосуточно следят за качеством воды, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая нормативам. В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям. Всего за январь-сентябрь 2023 года было проведено свыше 2 миллионов различных исследований", - сказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что с 2011 года количество анализов воды, в том числе в водоисточниках, выросло на 30%, число контролируемых параметров - на 45%.
"Ежедневно мегаполис потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в столице проложено более 13 тысячи километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле, чтобы при необходимости можно было оперативно внести корректировки в параметры водоподготовки. Выполняем забор в более чем 250 точках, начиная от водохранилищ. Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью свыше 500 автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети", - пояснил Бирюков.
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Он отметил, что приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что проведенные исследования в очередной раз подтвердили соответствие столичной воды всем стандартам, ведь для ее очистки применяются самые передовые технологии, в том числе озоносорбция.
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