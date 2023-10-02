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Пользователи ВКонтакте рассказали, как справляются с осенней хандрой

Пользователи ВКонтакте рассказали, как справляются с осенней хандрой - РИА Новости, 02.10.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как справляются с осенней хандрой

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:01

2023-10-02T13:01

2023-10-02T13:01

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они справляются с осенней хандрой. Варианты ответа были: путешествую; читаю или смотрю сериалы; занимаюсь спортом; встречаюсь с друзьями. Также подписчики могли ответить, что их настроение с приходом осени не меняется. В итоге большинство подписчиков сказали, что их настроение не меняется. Так проголосовали 55%. Почти 24% процента справляются с хандрой с помощью просмотра сериалов или чтения книг, а 7% занимаются спортом. При этом около 6% стараются встречаться с друзьями, чтобы поднять себе настроение, и лишь 5% путешествуют.В комментариях пользователи отметили, что у них нет времени на хандру из-за плотного графика.Ранее в Центре медицины сна МГУ объяснили, что осенняя хандра — обычная реакция организма на изменения в природе. Это не диагноз, и чаще такое состояние проходит само.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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