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Пользователи ВКонтакте рассказали, как справляются с осенней хандрой - РИА Новости, 02.10.2023
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13:01 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/vkontakte-1899921490.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как справляются с осенней хандрой
Пользователи ВКонтакте рассказали, как справляются с осенней хандрой - РИА Новости, 02.10.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как справляются с осенней хандрой
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:01
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они справляются с осенней хандрой. Варианты ответа были: путешествую; читаю или смотрю сериалы; занимаюсь спортом; встречаюсь с друзьями. Также подписчики могли ответить, что их настроение с приходом осени не меняется. В итоге большинство подписчиков сказали, что их настроение не меняется. Так проголосовали 55%. Почти 24% процента справляются с хандрой с помощью просмотра сериалов или чтения книг, а 7% занимаются спортом. При этом около 6% стараются встречаться с друзьями, чтобы поднять себе настроение, и лишь 5% путешествуют.В комментариях пользователи отметили, что у них нет времени на хандру из-за плотного графика.Ранее в Центре медицины сна МГУ объяснили, что осенняя хандра — обычная реакция организма на изменения в природе. Это не диагноз, и чаще такое состояние проходит само.
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60
353
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как справляются с осенней хандрой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина во время отдыха в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Женщина во время отдыха в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они справляются с осенней хандрой. Варианты ответа были: путешествую; читаю или смотрю сериалы; занимаюсь спортом; встречаюсь с друзьями. Также подписчики могли ответить, что их настроение с приходом осени не меняется.
В итоге большинство подписчиков сказали, что их настроение не меняется. Так проголосовали 55%. Почти 24% процента справляются с хандрой с помощью просмотра сериалов или чтения книг, а 7% занимаются спортом. При этом около 6% стараются встречаться с друзьями, чтобы поднять себе настроение, и лишь 5% путешествуют.
В комментариях пользователи отметили, что у них нет времени на хандру из-за плотного графика.
Ранее в Центре медицины сна МГУ объяснили, что осенняя хандра — обычная реакция организма на изменения в природе. Это не диагноз, и чаще такое состояние проходит само.
 
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