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В Кремле прокомментировали запрет нескольких стран на въезд машин из России - РИА Новости, 02.10.2023
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13:20 02.10.2023 (обновлено: 13:22 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/vezd-1899930606.html
В Кремле прокомментировали запрет нескольких стран на въезд машин из России
В Кремле прокомментировали запрет нескольких стран на въезд машин из России - РИА Новости, 02.10.2023
В Кремле прокомментировали запрет нескольких стран на въезд машин из России
Не обязательно отвечать зеркально на запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей, однако, такие решения оказывают негативное влияние на отношения со... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:20
2023-10-02T13:22
россия
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Не обязательно отвечать зеркально на запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей, однако, такие решения оказывают негативное влияние на отношения со странами ЕС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы должны делать так, как лучше нам, и не каждый раз это может быть зеркальная реакция. Но, безусловно, подобные, совершенно абсурдные решения, они в лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии отношения, и далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения", - сообщил Песков журналистам.Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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россия, евросоюз
Россия, Евросоюз
В Кремле прокомментировали запрет нескольких стран на въезд машин из России

Песков назвал решение некоторых стран запретить въезд российских машин абсурдным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Не обязательно отвечать зеркально на запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей, однако, такие решения оказывают негативное влияние на отношения со странами ЕС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы должны делать так, как лучше нам, и не каждый раз это может быть зеркальная реакция. Но, безусловно, подобные, совершенно абсурдные решения, они в лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии отношения, и далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения", - сообщил Песков журналистам.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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