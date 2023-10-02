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СМИ: Запад может перестать помогать Украине из-за коррупции - РИА Новости, 02.10.2023
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16:43 02.10.2023 (обновлено: 16:46 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ukraina-1900004743.html
СМИ: Запад может перестать помогать Украине из-за коррупции
СМИ: Запад может перестать помогать Украине из-за коррупции - РИА Новости, 02.10.2023
СМИ: Запад может перестать помогать Украине из-за коррупции
Восприятие коррупции на Украине может подорвать доверие зарубежных лидеров и привести к прекращению помощи Запада Киеву, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:43
2023-10-02T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Восприятие коррупции на Украине может подорвать доверие зарубежных лидеров и привести к прекращению помощи Запада Киеву, пишет газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении правительственный документ. Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции на Украине, чем она признает это на публичном уровне. В документе, по информации газеты, отмечается, что "восприятие коррупции на высшем уровне" может "подорвать доверие украинской общественности и лидеров зарубежных стран к правительству военного времени". "В нем (в документе - ред.) подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от борьбы Украины с российским вторжением и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией", - пишет издание. По данным газеты, американские власти хотят надавить на Украину, чтобы она сократила уровень коррупции в стране, в частности потому, что "на карту поставлены американские доллары". Проблема с коррупцией на Украине, как отмечает издание, давно беспокоит американских чиновников, однако с начала вооруженного конфликта в 2022 году значение этого вопроса было приуменьшено. Обсуждение проблемы могло "подбодрить противников американской помощи Украине", в их число входят и законодатели-республиканцы, которые выступают против помощи Киеву, отмечает издание. Газета со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что администрация Байдена ведет переговоры с властями Украины о возможности обусловить будущую экономическую помощь Киеву проведением реформ по борьбе с коррупцией, а также тем, что Украина станет привлекательной страной для частных инвестиций. При этом, как отметил собеседник газеты, подобные условия не рассматриваются для оказания военной помощи Украине. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники ранее сообщало, что офис Владимира Зеленского пока отложил идею приравнять коррупцию к госизмене. По украинскому законодательству за госизмену предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров. Исследование украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" в сентябре показало, что почти 80% жителей Украины считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. По данным украинского издания "Зеркало недели", минобороны Украины также закупало куртки для военных по завышенной втрое цене. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников заявлял, что эта информация не соответствует действительности. В начале сентября Резников был уволен с должности после коррупционного скандала вокруг минобороны.
https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899825780.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Запад может перестать помогать Украине из-за коррупции

Politico: коррупция на Украине может подорвать доверие лидеров западных стран

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Восприятие коррупции на Украине может подорвать доверие зарубежных лидеров и привести к прекращению помощи Запада Киеву, пишет газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении правительственный документ.
Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции на Украине, чем она признает это на публичном уровне. В документе, по информации газеты, отмечается, что "восприятие коррупции на высшем уровне" может "подорвать доверие украинской общественности и лидеров зарубежных стран к правительству военного времени". "В нем (в документе - ред.) подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от борьбы Украины с российским вторжением и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией", - пишет издание.
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По данным газеты, американские власти хотят надавить на Украину, чтобы она сократила уровень коррупции в стране, в частности потому, что "на карту поставлены американские доллары". Проблема с коррупцией на Украине, как отмечает издание, давно беспокоит американских чиновников, однако с начала вооруженного конфликта в 2022 году значение этого вопроса было приуменьшено. Обсуждение проблемы могло "подбодрить противников американской помощи Украине", в их число входят и законодатели-республиканцы, которые выступают против помощи Киеву, отмечает издание.
Газета со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что администрация Байдена ведет переговоры с властями Украины о возможности обусловить будущую экономическую помощь Киеву проведением реформ по борьбе с коррупцией, а также тем, что Украина станет привлекательной страной для частных инвестиций. При этом, как отметил собеседник газеты, подобные условия не рассматриваются для оказания военной помощи Украине.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия.
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Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники ранее сообщало, что офис Владимира Зеленского пока отложил идею приравнять коррупцию к госизмене. По украинскому законодательству за госизмену предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров.
Исследование украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" в сентябре показало, что почти 80% жителей Украины считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. По данным украинского издания "Зеркало недели", минобороны Украины также закупало куртки для военных по завышенной втрое цене. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников заявлял, что эта информация не соответствует действительности. В начале сентября Резников был уволен с должности после коррупционного скандала вокруг минобороны.
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