https://ria.ru/20231002/ukraina-1899993034.html
МИД Италии заявил, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году
МИД Италии заявил, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году - РИА Новости, 02.10.2023
МИД Италии заявил, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году
Италия продолжит уделять максимальное внимание Украине во время председательства в "большой семерке" в 2024 года, заявил на встрече с Владимиром Зеленским глава РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:10
2023-10-02T16:10
2023-10-02T16:10
в мире
италия
украина
антонио таяни
g7
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РИМ, 2 окт - РИА Новости. Италия продолжит уделять максимальное внимание Украине во время председательства в "большой семерке" в 2024 года, заявил на встрече с Владимиром Зеленским глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. Таяни прибыл в понедельник в Киев для участия в заседании глав МИД стран ЕС. Как сообщило итальянское министерство, Таяни подтвердил Зеленскому "убеждённую поддержку" Италией украинских властей в отношении защиты и "будущего восстановления" Украины. Таяни добавил, что Италия "будет поддерживать украинский народ до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир", и что Рим поддерживает так называемую "формулу мира Зеленского". "Италия продолжит уделять Украине первоочередное внимание во время итальянского председательства в "большой семерке" в течение 2024 года и в 2025 году, когда наша страна будет принимать конференцию по реконструкции Украины", - говорится в сообщении МИД. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899840280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, украина, антонио таяни, g7
В мире, Италия, Украина, Антонио Таяни, G7
МИД Италии заявил, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году
Таяни: Италия уделит максимальное внимание Украине в повестке G7 2024 года