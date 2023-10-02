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Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
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10:23 02.10.2023 (обновлено: 14:26 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899846593.html
Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС
Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС
Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил испанской газете Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:23
2023-10-02T14:26
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил испанской газете Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил Боррель, отвечая на вопрос во время прогулки по Киеву. В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года. Как отмечает Pais, Брюссель настаивает на том, что коротких путей быть не может. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС

Боррель: работа, которую предстоит проделать Украине для адаптации к ЕС, огромна

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил испанской газете Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил Боррель, отвечая на вопрос во время прогулки по Киеву.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года. Как отмечает Pais, Брюссель настаивает на том, что коротких путей быть не может.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
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В миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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