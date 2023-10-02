https://ria.ru/20231002/ukraina-1899846593.html

Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС

Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023

Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС

Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил испанской газете Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:23

2023-10-02T10:23

2023-10-02T14:26

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил испанской газете Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил Боррель, отвечая на вопрос во время прогулки по Киеву. В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года. Как отмечает Pais, Брюссель настаивает на том, что коротких путей быть не может. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз