Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС
Боррель: работа, которую предстоит проделать Украине для адаптации к ЕС, огромна
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил испанской газете Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил Боррель, отвечая на вопрос во время прогулки по Киеву.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года. Как отмечает Pais, Брюссель настаивает на том, что коротких путей быть не может.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.