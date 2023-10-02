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Таяни прокомментировал намерение Фицо прекратить военную помощь Киеву - РИА Новости, 02.10.2023
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09:54 02.10.2023 (обновлено: 09:59 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899840280.html
Таяни прокомментировал намерение Фицо прекратить военную помощь Киеву
Таяни прокомментировал намерение Фицо прекратить военную помощь Киеву - РИА Новости, 02.10.2023
Таяни прокомментировал намерение Фицо прекратить военную помощь Киеву
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете la Stampa назвал ошибочными намерения словацкого политика Роберта Фицо, партия которого победила РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:54
2023-10-02T09:59
в мире
украина
россия
киев
роберт фицо
сергей лавров
европарламент
евросоюз
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РИМ, 2 окт – РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете la Stampa назвал ошибочными намерения словацкого политика Роберта Фицо, партия которого победила на парламентских выборах в стране, прекратить поставки вооружений на Украину. В субботу в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Фицо, которая получила 22,94% голосов. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини. Фицо выступает против военной поддержки Украины Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поручит формирование нового правительства победителю выборов, который будет иметь шансы на поддержку большинства депутатов в новом парламенте. По словам Таяни, планы возможных новых словацких властей не являются "положительным сигналом". "Решения по Украине должны быть едиными. На европейском фронте не должно быть расколов, потому что сила ЕС заключается в его единстве... Давайте посмотрим, что на самом деле будет делать Фицо, помимо заявлений, потому что правительство еще не вступило в должность", - сказал министр. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится на той стадии, когда "будет нужно найти путь к миру". Для этого, рассказал Таяни, страны "Большой семерки" намерены пообещать "помочь Украине создать армию, способную защитить себя". "С другой стороны, мы будем работать над расширением консенсуса по "формуле мира" Зеленского из 10 пунктов. Это помогло бы привлечь других глобальных игроков, таких как Индия, Бразилия и африканские страны", - сказал министр, анонсировав поездку в Киев глав МИД ряда стран ЕС. При этом, по словам Таяни, также нужно добиваться от Китая убеждения "России сесть за стол переговоров". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899758136.html
https://ria.ru/20231001/smer-1899768350.html
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в мире, украина, россия, киев, роберт фицо, сергей лавров, европарламент, евросоюз, нато, антонио таяни
В мире, Украина, Россия, Киев, Роберт Фицо, Сергей Лавров, Европарламент, Евросоюз, НАТО, Антонио Таяни
Таяни прокомментировал намерение Фицо прекратить военную помощь Киеву

Таяни: намерение Фицо прекратить помощь Словакии Киеву нарушает единство ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 окт – РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете la Stampa назвал ошибочными намерения словацкого политика Роберта Фицо, партия которого победила на парламентских выборах в стране, прекратить поставки вооружений на Украину.
В субботу в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Фицо, которая получила 22,94% голосов. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини. Фицо выступает против военной поддержки Украины Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поручит формирование нового правительства победителю выборов, который будет иметь шансы на поддержку большинства депутатов в новом парламенте.
Мужчина голосует на избирательном участке в Братиславе в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Словакия после выборов будет менее русофобской, считает эксперт
1 октября, 15:12
По словам Таяни, планы возможных новых словацких властей не являются "положительным сигналом". "Решения по Украине должны быть едиными. На европейском фронте не должно быть расколов, потому что сила ЕС заключается в его единстве... Давайте посмотрим, что на самом деле будет делать Фицо, помимо заявлений, потому что правительство еще не вступило в должность", - сказал министр.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится на той стадии, когда "будет нужно найти путь к миру". Для этого, рассказал Таяни, страны "Большой семерки" намерены пообещать "помочь Украине создать армию, способную защитить себя".
"С другой стороны, мы будем работать над расширением консенсуса по "формуле мира" Зеленского из 10 пунктов. Это помогло бы привлечь других глобальных игроков, таких как Индия, Бразилия и африканские страны", - сказал министр, анонсировав поездку в Киев глав МИД ряда стран ЕС. При этом, по словам Таяни, также нужно добиваться от Китая убеждения "России сесть за стол переговоров".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство
1 октября, 16:21
 
В миреУкраинаРоссияКиевРоберт ФицоСергей ЛавровЕвропарламентЕвросоюзНАТОАнтонио Таяни
 
 
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