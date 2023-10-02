https://ria.ru/20231002/ukraina-1899812866.html
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят - РИА Новости, 02.10.2023
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят
Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на создание и развитие англоязычного сайта, который никто не смотрит и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T00:43
2023-10-02T00:43
2023-10-02T02:05
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на создание и развитие англоязычного сайта, который никто не смотрит и не читает, сообщает украинский антикоррупционный центр NGL.media, занимающийся расследованиями.Последние 15 видео на YouTube-канале суммарно набрали всего 900 просмотров. При этом закрывать данное СМИ не планируют, а расходы в дальнейшем только возрастут. "Министерство культуры потратило более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов) на The Gaze – новое англоязычное СМИ, которое никто не читает и не смотрит. Дальше, судя по всему, эти расходы будут только расти. При этом большинство контента, по крайней мере, текстового, трудно назвать оригинальным – очень часто это просто перепечатки из других СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.Уточняется, что за четыре месяца 12 миллионов гривен (почти 325 тысяч долларов) было потрачено на разработку сайта и еще 48 миллионов (примерно 1,3 миллиона долларов) на создание контента."В общей сложности The Gaze публикует на сайте и на YouTube семь программ с не совсем понятной периодичностью. Четыре из них — кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическая программа Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge — производит ООО "Маркер Медиа", которое заключило с ГП "Мультимедийная платформа иновещания" 12 соглашений на производство контента до конца года на общую сумму более 26 миллионов гривен (почти 704 тысячи долларов)", - заявили в центре.По данным авторов расследования, четыре месяца назад украинское правительство запустило англоязычный сайт с целью информирования иностранцев о текущих событиях на Украине, а также об украинской экономике, культуре и истории. Весь контент для сайта создают частные подрядчики, услуги которых оплачивает государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" из бюджета министерства культуры.
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892120387.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, youtube, в мире
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят
NGL.media: Киев потратил 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое никто не смотрит
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на создание и развитие англоязычного сайта, который никто не смотрит и не читает, сообщает украинский антикоррупционный центр NGL.media, занимающийся расследованиями.
Последние 15 видео на YouTube-канале суммарно набрали всего 900 просмотров. При этом закрывать данное СМИ не планируют, а расходы в дальнейшем только возрастут.
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"Министерство культуры потратило более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов) на The Gaze – новое англоязычное СМИ, которое никто не читает и не смотрит. Дальше, судя по всему, эти расходы будут только расти. При этом большинство контента, по крайней мере, текстового, трудно назвать оригинальным – очень часто это просто перепечатки из других СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
Уточняется, что за четыре месяца 12 миллионов гривен (почти 325 тысяч долларов) было потрачено на разработку сайта и еще 48 миллионов (примерно 1,3 миллиона долларов) на создание контента.
"В общей сложности The Gaze публикует на сайте и на YouTube
семь программ с не совсем понятной периодичностью. Четыре из них — кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическая программа Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge — производит ООО "Маркер Медиа", которое заключило с ГП "Мультимедийная платформа иновещания" 12 соглашений на производство контента до конца года на общую сумму более 26 миллионов гривен (почти 704 тысячи долларов)", - заявили в центре.
По данным авторов расследования, четыре месяца назад украинское правительство запустило англоязычный сайт с целью информирования иностранцев о текущих событиях на Украине, а также об украинской экономике, культуре и истории. Весь контент для сайта создают частные подрядчики, услуги которых оплачивает государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" из бюджета министерства культуры.
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