Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 02.10.2023 (обновлено: 02:05 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899812866.html
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят - РИА Новости, 02.10.2023
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят
Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на создание и развитие англоязычного сайта, который никто не смотрит и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T00:43
2023-10-02T02:05
украина
youtube
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на создание и развитие англоязычного сайта, который никто не смотрит и не читает, сообщает украинский антикоррупционный центр NGL.media, занимающийся расследованиями.Последние 15 видео на YouTube-канале суммарно набрали всего 900 просмотров. При этом закрывать данное СМИ не планируют, а расходы в дальнейшем только возрастут. "Министерство культуры потратило более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов) на The Gaze – новое англоязычное СМИ, которое никто не читает и не смотрит. Дальше, судя по всему, эти расходы будут только расти. При этом большинство контента, по крайней мере, текстового, трудно назвать оригинальным – очень часто это просто перепечатки из других СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.Уточняется, что за четыре месяца 12 миллионов гривен (почти 325 тысяч долларов) было потрачено на разработку сайта и еще 48 миллионов (примерно 1,3 миллиона долларов) на создание контента."В общей сложности The Gaze публикует на сайте и на YouTube семь программ с не совсем понятной периодичностью. Четыре из них — кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическая программа Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge — производит ООО "Маркер Медиа", которое заключило с ГП "Мультимедийная платформа иновещания" 12 соглашений на производство контента до конца года на общую сумму более 26 миллионов гривен (почти 704 тысячи долларов)", - заявили в центре.По данным авторов расследования, четыре месяца назад украинское правительство запустило англоязычный сайт с целью информирования иностранцев о текущих событиях на Украине, а также об украинской экономике, культуре и истории. Весь контент для сайта создают частные подрядчики, услуги которых оплачивает государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" из бюджета министерства культуры.
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892120387.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, youtube, в мире
Украина, YouTube, В мире
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят

NGL.media: Киев потратил 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое никто не смотрит

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на создание и развитие англоязычного сайта, который никто не смотрит и не читает, сообщает украинский антикоррупционный центр NGL.media, занимающийся расследованиями.
Последние 15 видео на YouTube-канале суммарно набрали всего 900 просмотров. При этом закрывать данное СМИ не планируют, а расходы в дальнейшем только возрастут.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада
25 августа, 04:20
"Министерство культуры потратило более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов) на The Gaze – новое англоязычное СМИ, которое никто не читает и не смотрит. Дальше, судя по всему, эти расходы будут только расти. При этом большинство контента, по крайней мере, текстового, трудно назвать оригинальным – очень часто это просто перепечатки из других СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
Уточняется, что за четыре месяца 12 миллионов гривен (почти 325 тысяч долларов) было потрачено на разработку сайта и еще 48 миллионов (примерно 1,3 миллиона долларов) на создание контента.
"В общей сложности The Gaze публикует на сайте и на YouTube семь программ с не совсем понятной периодичностью. Четыре из них — кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическая программа Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge — производит ООО "Маркер Медиа", которое заключило с ГП "Мультимедийная платформа иновещания" 12 соглашений на производство контента до конца года на общую сумму более 26 миллионов гривен (почти 704 тысячи долларов)", - заявили в центре.
По данным авторов расследования, четыре месяца назад украинское правительство запустило англоязычный сайт с целью информирования иностранцев о текущих событиях на Украине, а также об украинской экономике, культуре и истории. Весь контент для сайта создают частные подрядчики, услуги которых оплачивает государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" из бюджета министерства культуры.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию
22 сентября, 13:02
 
УкраинаYouTubeВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала