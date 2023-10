https://ria.ru/20231002/ukraina-1899812866.html

На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на создание и развитие англоязычного сайта, который никто не смотрит и не читает, сообщает украинский антикоррупционный центр NGL.media, занимающийся расследованиями.Последние 15 видео на YouTube-канале суммарно набрали всего 900 просмотров. При этом закрывать данное СМИ не планируют, а расходы в дальнейшем только возрастут. "Министерство культуры потратило более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов) на The Gaze – новое англоязычное СМИ, которое никто не читает и не смотрит. Дальше, судя по всему, эти расходы будут только расти. При этом большинство контента, по крайней мере, текстового, трудно назвать оригинальным – очень часто это просто перепечатки из других СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.Уточняется, что за четыре месяца 12 миллионов гривен (почти 325 тысяч долларов) было потрачено на разработку сайта и еще 48 миллионов (примерно 1,3 миллиона долларов) на создание контента."В общей сложности The Gaze публикует на сайте и на YouTube семь программ с не совсем понятной периодичностью. Четыре из них — кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическая программа Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge — производит ООО "Маркер Медиа", которое заключило с ГП "Мультимедийная платформа иновещания" 12 соглашений на производство контента до конца года на общую сумму более 26 миллионов гривен (почти 704 тысячи долларов)", - заявили в центре.По данным авторов расследования, четыре месяца назад украинское правительство запустило англоязычный сайт с целью информирования иностранцев о текущих событиях на Украине, а также об украинской экономике, культуре и истории. Весь контент для сайта создают частные подрядчики, услуги которых оплачивает государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" из бюджета министерства культуры.

