https://ria.ru/20231002/ucheniya-1900044607.html
Власти Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Власти Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 02.10.2023
Власти Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Противодиверсионные учения пройдут вечером в Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:05
2023-10-02T19:05
2023-10-02T19:05
михаил развожаев
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Противодиверсионные учения пройдут вечером в Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "В районе Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес, военные проводят ориентировочно до 20.00 стрелковые упражнения и тренировки расчетов ППДО" , - написал Развожаев в своем Telegram–канале. В городе все спокойно, добавил он.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898855786.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь
Михаил Развожаев, Севастополь
Власти Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Развожаев: в Севастополе пройдут противодиверсионные учения