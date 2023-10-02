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Власти Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Власти Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 02.10.2023

Власти Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Противодиверсионные учения пройдут вечером в Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:05

2023-10-02T19:05

2023-10-02T19:05

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Противодиверсионные учения пройдут вечером в Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "В районе Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес, военные проводят ориентировочно до 20.00 стрелковые упражнения и тренировки расчетов ППДО" , - написал Развожаев в своем Telegram–канале. В городе все спокойно, добавил он.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898855786.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь