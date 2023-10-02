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В Турции туристку могут отправить в тюрьму за кражу древних камней - РИА Новости, 02.10.2023
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Туризм
 
17:45 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/turtsiya-1900002617.html
В Турции туристку могут отправить в тюрьму за кражу древних камней
В Турции туристку могут отправить в тюрьму за кражу древних камней - РИА Новости, 02.10.2023
В Турции туристку могут отправить в тюрьму за кражу древних камней
В Турции за попытку вывоза древних камней, относящихся к исторической достопримечательности, была арестована туристка из Бельгии Ким Мергитс, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:45
2023-10-02T17:45
туризм
туризм
новости - туризм
турция
бельгия
анталья (провинция)
туристы
достопримечательности
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Турции за попытку вывоза древних камней, относящихся к исторической достопримечательности, была арестована туристка из Бельгии Ким Мергитс, сообщает Schngenvisa News.Путешественницу задержали при попытке вылета на родину. Ее обвиняют в краже трех археологических артефактов, которые она взяла в Манавгате. Туристка планировала разместить их в домашнем аквариуме. Сейчас их отправили на экспертизу в Археологический музей Антальи.По мнению экспертов, два камня — это "куски напольного покрытия", еще один — "архитектурное украшение с двумя розетками". Вывоз таких артефактов из страны запрещен.Ким грозит крупный штраф или даже тюремное заключение. Сейчас она ожидает заседания суда.
https://ria.ru/20230915/puteshestviya-1896375818.html
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туризм, новости - туризм, турция, бельгия, анталья (провинция), туристы, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Бельгия, Анталья (провинция), туристы, Достопримечательности
В Турции туристку могут отправить в тюрьму за кражу древних камней

В Турции туристку могут отправить в тюрьму за попытку вывоза древних камней

© РИА Новости / Мария СеливановаАмфитеатр в Бодруме
Амфитеатр в Бодруме - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Турции за попытку вывоза древних камней, относящихся к исторической достопримечательности, была арестована туристка из Бельгии Ким Мергитс, сообщает Schngenvisa News.
Путешественницу задержали при попытке вылета на родину. Ее обвиняют в краже трех археологических артефактов, которые она взяла в Манавгате. Туристка планировала разместить их в домашнем аквариуме. Сейчас их отправили на экспертизу в Археологический музей Антальи.
По мнению экспертов, два камня — это "куски напольного покрытия", еще один — "архитектурное украшение с двумя розетками". Вывоз таких артефактов из страны запрещен.
Ким грозит крупный штраф или даже тюремное заключение. Сейчас она ожидает заседания суда.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияБельгияАнталья (провинция)туристыДостопримечательности
 
 
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