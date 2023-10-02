https://ria.ru/20231002/turtsiya-1900002617.html

В Турции туристку могут отправить в тюрьму за кражу древних камней

В Турции туристку могут отправить в тюрьму за кражу древних камней - РИА Новости, 02.10.2023

В Турции туристку могут отправить в тюрьму за кражу древних камней

В Турции за попытку вывоза древних камней, относящихся к исторической достопримечательности, была арестована туристка из Бельгии Ким Мергитс, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:45

2023-10-02T17:45

2023-10-02T17:45

туризм

туризм

новости - туризм

турция

бельгия

анталья (провинция)

туристы

достопримечательности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879154666_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_229d3936523135bc43bb46448bf8c52e.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Турции за попытку вывоза древних камней, относящихся к исторической достопримечательности, была арестована туристка из Бельгии Ким Мергитс, сообщает Schngenvisa News.Путешественницу задержали при попытке вылета на родину. Ее обвиняют в краже трех археологических артефактов, которые она взяла в Манавгате. Туристка планировала разместить их в домашнем аквариуме. Сейчас их отправили на экспертизу в Археологический музей Антальи.По мнению экспертов, два камня — это "куски напольного покрытия", еще один — "архитектурное украшение с двумя розетками". Вывоз таких артефактов из страны запрещен.Ким грозит крупный штраф или даже тюремное заключение. Сейчас она ожидает заседания суда.

https://ria.ru/20230915/puteshestviya-1896375818.html

турция

бельгия

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, бельгия, анталья (провинция), туристы, достопримечательности