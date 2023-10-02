https://ria.ru/20231002/turtsiya-1899961909.html
В Турции рассказали, сколько туристов планируют принять в этом году
В Турции рассказали, сколько туристов планируют принять в этом году - РИА Новости, 02.10.2023
В Турции рассказали, сколько туристов планируют принять в этом году
Турция в этом году ожидает более 56 миллионов туристов, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Катаре министр торговли Турции Омер Болат. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:41
2023-10-02T15:41
2023-10-02T15:41
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ДОХА, 2 окт – РИА Новости. Турция в этом году ожидает более 56 миллионов туристов, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Катаре министр торговли Турции Омер Болат. Он принял участие в презентации турецкого павильона в рамках крупнейшей международной садоводческой выставки Green Expo в Катаре. "Ожидается, что в этом году Турцию посетят более 56 миллионов туристов, и более трех миллионов из них – жители арабских стран", – отметил Болат. Он напомнил, что в настоящее время Турция занимает четвертое место в мире по числу принимаемых путешественников, но стремится попасть в тройку лидеров, в том числе по турпотоку из арабских стран, предпринимая усилия для противодействия проявлениям расизма в турецком обществе. "Число туристов из арабских стран 20 лет назад, приезжавших в Турцию в течение года, составляло всего пять тысяч человек, а сейчас это количество достигло трех миллионов. Эти люди в основном чувствуют себя в Турции спокойно и безопасно, – добавил министр. – Те проявления расизма в отношении арабских путешественников, которые встречаются, не превышают незначительного процента среди населения. Мы предпринимаем меры для минимизации этого явления в туризме, задействуем сферу образования". За последние несколько лет в Турции произошел ряд громких нападений на арабских туристов из стран Персидского залива.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, турция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция
В Турции рассказали, сколько туристов планируют принять в этом году
Турция планирует принять в этом году более 56 миллионов туристов
ДОХА, 2 окт – РИА Новости. Турция в этом году ожидает более 56 миллионов туристов, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Катаре министр торговли Турции Омер Болат.
Он принял участие в презентации турецкого павильона в рамках крупнейшей международной садоводческой выставки Green Expo в Катаре.
"Ожидается, что в этом году Турцию посетят более 56 миллионов туристов, и более трех миллионов из них – жители арабских стран", – отметил Болат.
Он напомнил, что в настоящее время Турция занимает четвертое место в мире по числу принимаемых путешественников, но стремится попасть в тройку лидеров, в том числе по турпотоку из арабских стран, предпринимая усилия для противодействия проявлениям расизма в турецком обществе.
"Число туристов из арабских стран 20 лет назад, приезжавших в Турцию в течение года, составляло всего пять тысяч человек, а сейчас это количество достигло трех миллионов. Эти люди в основном чувствуют себя в Турции спокойно и безопасно, – добавил министр. – Те проявления расизма в отношении арабских путешественников, которые встречаются, не превышают незначительного процента среди населения. Мы предпринимаем меры для минимизации этого явления в туризме, задействуем сферу образования".
За последние несколько лет в Турции произошел ряд громких нападений на арабских туристов из стран Персидского залива.
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