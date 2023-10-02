https://ria.ru/20231002/turistka-1899972831.html

В Сочи туристка сорвалась со скалы и погибла

В Сочи туристка сорвалась со скалы и погибла - РИА Новости, 02.10.2023

В Сочи туристка сорвалась со скалы и погибла

Туристка, в горах Сочи свернувшая вместе с двумя мужчинами с маршрута, села на краю тропы во время привала и упала вниз со скалы под весом рюкзака, от... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:08

2023-10-02T15:08

2023-10-02T15:09

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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Туристка, в горах Сочи свернувшая вместе с двумя мужчинами с маршрута, села на краю тропы во время привала и упала вниз со скалы под весом рюкзака, от полученных травм девушка скончалась, сообщается на сайте Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова. Туристическая группа из двух мужчин и девушки забронировала места на ночевку в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. На следующий день они решили свернуть с открытого маршрута до лагеря Холодный, на который оформляли пропуска, и пошли в сторону горного массива Псеашхо. Когда туристы решили отдохнуть на тропе, девушка присела на камень на самом краю. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону, пролетев около 100 метров. Туристка получила ссадины и ушибы и не могла двигаться дальше. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над девушкой импровизированный навес. "С каждым часом туристке становилось все хуже. Когда глубокой ночью до группы туристов добрались спасатели, было уже слишком поздно, девушка скончалась. В воскресенье тело туристки транспортировали в Красную Поляну", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в парке, трагедия произошла 30 сентября. Как отмечается в релизе, это не первый трагический случай на горном массиве Псеашхо за последние годы. Сам рельеф очень сложен для подъема - с резким набором высоты и обрывами, по этой причине маршрут закрыт. Кавказский заповедник напоминает о том, что посещение природной территории возможно только по открытым туристическим маршрутам.

https://ria.ru/20230604/turist-1876106673.html

https://ria.ru/20230821/gibel-1891322985.html

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, новости - туризм, происшествия