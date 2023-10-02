Рейтинг@Mail.ru
В Сочи туристка сорвалась со скалы и погибла - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:08 02.10.2023 (обновлено: 15:09 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/turistka-1899972831.html
В Сочи туристка сорвалась со скалы и погибла
В Сочи туристка сорвалась со скалы и погибла - РИА Новости, 02.10.2023
В Сочи туристка сорвалась со скалы и погибла
Туристка, в горах Сочи свернувшая вместе с двумя мужчинами с маршрута, села на краю тропы во время привала и упала вниз со скалы под весом рюкзака, от... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:08
2023-10-02T15:09
туризм
сочи
новости - туризм
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Туристка, в горах Сочи свернувшая вместе с двумя мужчинами с маршрута, села на краю тропы во время привала и упала вниз со скалы под весом рюкзака, от полученных травм девушка скончалась, сообщается на сайте Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова. Туристическая группа из двух мужчин и девушки забронировала места на ночевку в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. На следующий день они решили свернуть с открытого маршрута до лагеря Холодный, на который оформляли пропуска, и пошли в сторону горного массива Псеашхо. Когда туристы решили отдохнуть на тропе, девушка присела на камень на самом краю. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону, пролетев около 100 метров. Туристка получила ссадины и ушибы и не могла двигаться дальше. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над девушкой импровизированный навес. "С каждым часом туристке становилось все хуже. Когда глубокой ночью до группы туристов добрались спасатели, было уже слишком поздно, девушка скончалась. В воскресенье тело туристки транспортировали в Красную Поляну", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в парке, трагедия произошла 30 сентября. Как отмечается в релизе, это не первый трагический случай на горном массиве Псеашхо за последние годы. Сам рельеф очень сложен для подъема - с резким набором высоты и обрывами, по этой причине маршрут закрыт. Кавказский заповедник напоминает о том, что посещение природной территории возможно только по открытым туристическим маршрутам.
https://ria.ru/20230604/turist-1876106673.html
https://ria.ru/20230821/gibel-1891322985.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, новости - туризм, происшествия
Туризм, Сочи, Новости - Туризм, Происшествия
В Сочи туристка сорвалась со скалы и погибла

В Сочи туристка упала со скалы под весом рюкзака и погибла

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Туристка, в горах Сочи свернувшая вместе с двумя мужчинами с маршрута, села на краю тропы во время привала и упала вниз со скалы под весом рюкзака, от полученных травм девушка скончалась, сообщается на сайте Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова.
Туристическая группа из двух мужчин и девушки забронировала места на ночевку в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. На следующий день они решили свернуть с открытого маршрута до лагеря Холодный, на который оформляли пропуска, и пошли в сторону горного массива Псеашхо.
Рицинский реликтовый национальный парк в Абхазии - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
В Абхазии во время камнепада погиб российский турист
4 июня, 18:42
Когда туристы решили отдохнуть на тропе, девушка присела на камень на самом краю. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону, пролетев около 100 метров. Туристка получила ссадины и ушибы и не могла двигаться дальше. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над девушкой импровизированный навес.
«
"С каждым часом туристке становилось все хуже. Когда глубокой ночью до группы туристов добрались спасатели, было уже слишком поздно, девушка скончалась. В воскресенье тело туристки транспортировали в Красную Поляну", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в парке, трагедия произошла 30 сентября.
Как отмечается в релизе, это не первый трагический случай на горном массиве Псеашхо за последние годы. Сам рельеф очень сложен для подъема - с резким набором высоты и обрывами, по этой причине маршрут закрыт. Кавказский заповедник напоминает о том, что посещение природной территории возможно только по открытым туристическим маршрутам.
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Случаи гибели людей во время экскурсий и туризма в России в 2022-2023 годах
21 августа, 16:07
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала