https://ria.ru/20231002/trevoga-1899950087.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.10.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:07
2023-10-02T14:07
2023-10-02T14:48
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 13.50 (совпадает с мск). В 13.42 воздушная тревога прозвучала в Харьковской области.Ранее в понедельник тревогу объявляли в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове на Украине. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231002/infrastruktura-1899828060.html
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украина, харьковская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Харьковской области